Wildlife Photographer of the Year – Eine einsame Krähe im Stadtpark verhilft diesem Basler zum Sieg

Der Wildlife Photographer of the Year Award prämiert die besten Naturfotografien weltweit. In Basel sind die 100 aufregendsten Bilder ausgestellt. blue News hat den Basler Preisträger Jiří Hřebíček getroffen.

07.11.2024