22.40 Uhr

Jeder begebahre Platz sei besetzt. In all den Jahren hätten sie die Waldbühne noch nie so voll gesehen, sagen Besucher*innen des Nemo-Konzerts am Gurtenfestival. Um sich zu bewegen, müsse man entweder mit der Menge (mit)tanzen oder warten, bis das Konzert vorbei sei.

Nemo hatte zuvor abgelehnt, auf der Hauptbühne zu performen, wie der «Bund» berichtet hatte. Und das, obwohl eine andere Band abgesagt hatte.

NEMO Die Energie am Konzert war greifbar. Bild: Madcom / Roman Gaigg Doch Nemo wollte nicht auf der Hauptbühne auftreten. Bild: Madcom / Roman Gaigg Die Bildschirme sind für viele Besucher der einzige Weg, sich einen Blick auf Nemo zu erhaschen. Bild: Madcom / Roman Gaigg

Nun versuchen sich trotzdem auch noch die letzten um einen Platz vor der Bühne der Show des Superstars zu ergattern.

Wir verabschieden uns für heute und wünschen gute Nacht.