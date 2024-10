Beyoncé Knowles und Shawn Carter sind seit 2008 verheiratet. Da der Rapper jahrelang mit P. Diddy befreundet war, soll sich Beyoncé von ihrem Mann trennen. Das raten ihr Insider. Imago/APress

Insider raten Beyoncé, sich von Jay-Z zu trennen. Hintergrund sind die möglichen Verbindungen ihres Mannes zu P. Diddy, dessen Missbrauchsprozess im kommenden Mai ansteht.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zuge des Skandals um P. Diddy erwägt Beyoncé Berichten zufolge eine Trennung von Jay-Z, da dessen frühere Nähe zu Diddy ihr Image gefährden könnte.

Das Paar hat kürzlich Piers Morgan wegen unbegründeter Vorwürfe in einer Sendung abgemahnt, die sie in Zusammenhang mit Diddys Missbrauchsanklagen brachte.

Ob Jay-Z in den Fall verwickelt ist, könnte sich bis zum Prozessbeginn im Mai klären; bei einer Verurteilung droht Diddy lebenslange Haft. Mehr anzeigen

Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z gehören zu den wohlhabendsten Paaren der Musikindustrie. Ihr Vermögen soll sich inzwischen auf über eine Milliarde Dollar belaufen. Das einflussreiche Duo scheint jetzt im Rahmen des Skandals um Musikproduzent P. Diddy vermehrt ins Rampenlicht geraten.

Vor allem Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heisst, war jahrzehntelang ein enger Freund des Angeklagten.

Wie Insider nun zu «RadarOnline» gesagt haben, soll sie sich gründlich überlegen, ihren Ehemann zu verlassen. Aus Angst, dessen Beziehung zu Diddy könnte ihren Ruf zerstören. Jay-Z könnte in den kommenden Monaten mit den Missbrauchsfällen von Diddy in Verbindung gebracht werden, was das «Sauberfrau-Image» von Beyoncé beschmutzen würde.

«Ihre Freunde sagen ihr nicht, sie solle sich von Jay-Z distanzieren – sie soll ihn sofort verlassen, wenn die Dinge zu brenzlig werden», so die Quelle.

Erst Prozess wird Licht ins Dunkel bringen

Erst jüngst liess das Paar durch ihre Anwälte einen Brief an den britischen TV-Moderator Piers Morgan verfassen, der «unbegründete Behauptungen» gegen die Carters in seiner Sendung ausgestrahlt hatte. Ein Gast brachte sie mit den Anschuldigungen gegen Diddy in Verbindung – Morgan musste sich öffentlich dafür entschuldigen.

Viele Celebritys versuchen derweil, ihre Spuren zu verwischen. Etliche haben beispielsweise Posts mit oder über den Beschuldigten von ihren Social-Media-Kanälen gelöscht. User vermuten dahinter angebliche Schuldbekennungen.

Ob die 16-jährige Ehe von Beyoncé Knowles und Shawn Carter den Prozess von P. Diddy überlebt – und ob Jay-Z überhaupt in die Angelegenheit verwickelt ist –, wird sich spätestens im Mai zeigen. Dann soll Sean Combs vor Gericht erscheinen – er plädiert auf nicht schuldig. Im Fall einer Verurteilung droht dem Produzenten lebenslange Haft.

