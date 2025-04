Schweizer ESC-Legenden Simmons und Şereftuğ: «Früher galt der ESC als Sprungbrett, heute nicht mehr» Daniela Simmons verlor 1986 mit «Pas sans moi« den ESC-Triumph an eine zu junge Teilnehmerin, Atilla Şereftuğ schrieb Céline Dions Siegersong von 1988. Was denken sie heute über den ESC – und kommt Céline Dion nach Basel? 11.04.2025

Daniela Simmons verpasste 1986 mit «Pas pour moi» den ESC-Sieg knapp. Zwei Jahre später schrieb Atilla Şereftuğ den Siegersong für Céline Dion. Doch wie blicken die beiden heute auf den zweiten Platz und auf die Entwicklung des Eurovision Song Contest zurück?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 1986 sichert sich Daniela Simmons in Bergen den zweiten Platz für die Schweiz – mit einem Song aus Schweizer Hand.

«Pas sans moi» stammt von ihrem Mann Atilla Şereftuğ, den Text schrieb Nella Martinetti.

Doch der Favoritensieg bleibt aus: Die Belgierin Sandra Kim gewinnt – mit gerade mal 13 Jahren.

Zwei Jahre später schlägt die Stunde der Revanche: Céline Dion gewinnt 1988 in Dublin den ESC für die Schweiz – mit «Ne partez pas sans moi», geschrieben von Şereftuğ. Mehr anzeigen

Das Relief Studio in Belfaux FR ist gefüllt von Daniela Simmons warmer jazziger Stimme. Sie singt für blue News eines ihrer Lieblingslieder. Es ist «Tears in Heaven» von Eric Clapton. Atilla Şereftuğ sitzt am Flügel und begleitet sie.

Ein Moment voller Magie – ein paar im gleichen Takt seit vielen Jahren; auf der Bühne und im Privatleben.

Kein anderes Künstler-Duo hat der Schweiz am Eurovision Song Contest mehr Ruhm gebracht als sie: Daniela Simmons und ihr Ehemann Atilla Şereftuğ. 1986 holen sie mit dem Titel «Pas sans moi» Platz 2 – komponiert von ihm, gesungen von ihr, getextet von Nella Martinetti. Zwei Jahre später triumphiert Céline Dion mit einem Song aus demselben Erfolgs-Team.

Im Gespräch mit blue News erinnert sich Daniela Simmons an ihren grossen ESC-Auftritt 1986 in Bergen zurück. An grosse Emotionen, flatternde Nerven und den fast greifbaren Traum vom Sieg. Der Eurovision Song Contest wurde zur Startrampe für Daniela Simmons.

Was denken die beiden Musikprofis heute über den Eurovision Song Contest – und wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Céline Dion? Im Video erfährst du die ganze Geschichte.

