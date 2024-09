Sänger Bruce Dickinson (2.v.l.) der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden performt beim Wacken Open Air. Axel Heimken/dpa

Iron Maiden feiern ihr 50-jähriges Bandjubiläum. Heavy-Metal-Fans dürfen sich freuen: Um den runden Geburtstag zu ehren, geht die britische Musikgruppe 2025 auf grosse Jubiläumstour. Mit Halt in Zürich.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im kommenden Jahr startet die Jubiläumstour von Iron Maiden.

Die britische Heavy-Metal-Band feiert 2025 50-jähriges Bestehen.

Auf der «Run For Your Lives World»-Welttournee hält die Kultband auch in Zürich. Mehr anzeigen

Heavy-Metal-Fans aufgepasst: Die britische Kultband Iron Maiden geht 2025 und 2026 auf Welttournee. Dies im Rahmen des 50-jährigen Bandjubiläums, wie die legendäre Musikgruppe rund um Frontmann Bruce Dickinson (66) kürzlich ankündigte.

«Um dies zu feiern, wird den Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, (…) mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten», schreibt die Band zur Bekanntgabe der Tournee auf Instagram.

Dort verraten Iron Maiden auch, wann es losgehen soll und wie viele Shows geplant sind: «Die ‹Run For Your Lives›-World-Tour beginnt am 27. Mai nächsten Jahres in Budapest, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arenashows in ganz Europa.»

Die Fans sind aus dem Häuschen über die anstehenden Konzerte, doch einige bemängeln: «Es ist keine Welttournee, sondern eine Europatournee.» Ein Blick auf die Website verrät, das weitere Daten noch folgen sollen. Denn dort ist die Rede von einer Welttournee 2025/26 und die aktuell angesetzten Konzerte finden alle im kommenden Jahr statt.

Im Juli 2025 rocken Iron Maiden im Zürcher Hallenstadion

«Das nächste Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten. Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und einen Jubel in deine Kehle zaubern wird», wird Dickinson auf der Iron-Maiden-Website zitiert.

Auf ihrer Tour durch Europa werden Iron Maiden auch in Zürich stoppen. Das Konzert für die Schweizer Heavy-Metal-Fans findet am 9. Juli 2025 im Zürcher Hallenstadion statt. In Deutschland und Österreich sind insgesamt sechs Shows angesetzt. Der Vorverkauf für Tickets startet nächste Woche.

Gegründet wurde die Kultband im Jahr 1975. Iron Maiden prägte in den 80er-Jahren massgeblich das Heavy-Metal-Genre. Die Band verkaufte in den letzten 50 Jahren weit über 100 Millionen Alben und spielte fast 2500 Shows in 64 Ländern.

