Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben

Eine Frau, die laut einem Enthüllungsbuch die Tochter von Queen-Frontmann Freddie Mercury gewesen sein soll, ist im Alter von 48 Jahren an einer seltenen Krebsart gestorben. Ihre letzte Ruhestätte fand sie in den Alpen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau namens Bibi, die laut einem Buch die geheime Tochter von Freddie Mercury gewesen sein soll, ist im Alter von 48 Jahren an einem seltenen Wirbelsäulenkrebs (Chordom) gestorben.

Ihr Ehemann bestätigte, dass sie nach langer Krankheit friedlich starb und ihre Asche in den Alpen verstreut wurde.

B. wuchs bei einer anderen Familie auf, wusste aber von ihrer Herkunft, und soll von Mercury bis zu seinem Tod 1991 regelmässig besucht worden sein. Mehr anzeigen

Die Frau – bekannt unter dem Namen Bibi – soll 1976 geboren worden sein, nachdem der Queen-Sänger eine Affäre mit der Ehefrau eines engen Freundes gehabt hatte.

Ihr Ehemann teilte der «Daily Mail» mit, dass sie «friedlich nach einem langen Kampf gegen Chordom» gestorben sei – einer seltenen Form von Wirbelsäulenkrebs. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von neun und sieben Jahren.

Ihre Asche sei in den Alpen verstreut worden, erklärte der Witwer, und sie sei nun «bei ihrem geliebten und liebenden Vater».

Mercurys Tochter wuchs bei einer anderen Familie auf

Die britische Autorin Lesley-Ann Jones machte B’s Existenz vergangenen Sommer in ihrem aufsehenerregenden Buch «Love, Freddie» öffentlich.

Die Autorin erklärte, dass B's Krebserkrankung bereits in ihrer Kindheit ausgebrochen sei.

«Das ist der eigentliche Grund, weshalb die Familie häufig umzog – damit sie jeweils Zugang zur bestmöglichen Behandlung für ein Chordom hatte», sagte sie. Dabei handelt es sich um eine seltene Form von Wirbelsäulenkrebs, die unweigerlich tödlich verläuft.

Die Frau – bekannt als Bibi – gab an, von einer anderen Familie grossgezogen worden zu sein, habe jedoch stets gewusst, dass Freddie ihr Vater sei. Der Frontmann habe sie vor seinem Tod im Jahr 1991 im Alter von 45 Jahren regelmässig besucht.

