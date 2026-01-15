Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach schwerer Erkrankung Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben

Carlotta Henggeler

15.1.2026

Queen-Sänger Freddie Mercury am Live Aid im Wembley Stadium in London 1985 (Archivbild). 
Queen-Sänger Freddie Mercury am Live Aid im Wembley Stadium in London 1985 (Archivbild). 
imago images / Photoshot

Eine Frau, die laut einem Enthüllungsbuch die Tochter von Queen-Frontmann Freddie Mercury gewesen sein soll, ist im Alter von 48 Jahren an einer seltenen Krebsart gestorben. Ihre letzte Ruhestätte fand sie in den Alpen.

Carlotta Henggeler

15.01.2026, 11:17

15.01.2026, 11:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Frau namens Bibi, die laut einem Buch die geheime Tochter von Freddie Mercury gewesen sein soll, ist im Alter von 48 Jahren an einem seltenen Wirbelsäulenkrebs (Chordom) gestorben.
  • Ihr Ehemann bestätigte, dass sie nach langer Krankheit friedlich starb und ihre Asche in den Alpen verstreut wurde.
  • B. wuchs bei einer anderen Familie auf, wusste aber von ihrer Herkunft, und soll von Mercury bis zu seinem Tod 1991 regelmässig besucht worden sein.
Mehr anzeigen

Die Frau – bekannt unter dem Namen Bibi – soll 1976 geboren worden sein, nachdem der Queen-Sänger eine Affäre mit der Ehefrau eines engen Freundes gehabt hatte.

Ihr Ehemann teilte der «Daily Mail» mit, dass sie «friedlich nach einem langen Kampf gegen Chordom» gestorben sei – einer seltenen Form von Wirbelsäulenkrebs. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von neun und sieben Jahren.

Ihre Asche sei in den Alpen verstreut worden, erklärte der Witwer, und sie sei nun «bei ihrem geliebten und liebenden Vater».

Mercurys Tochter wuchs bei einer anderen Familie auf

Die britische Autorin Lesley-Ann Jones machte B’s Existenz vergangenen Sommer in ihrem aufsehenerregenden Buch «Love, Freddie» öffentlich.

Die Autorin erklärte, dass B's Krebserkrankung bereits in ihrer Kindheit ausgebrochen sei.

«Das ist der eigentliche Grund, weshalb die Familie häufig umzog – damit sie jeweils Zugang zur bestmöglichen Behandlung für ein Chordom hatte», sagte sie. Dabei handelt es sich um eine seltene Form von Wirbelsäulenkrebs, die unweigerlich tödlich verläuft.

Die Frau – bekannt als Bibi – gab an, von einer anderen Familie grossgezogen worden zu sein, habe jedoch stets gewusst, dass Freddie ihr Vater sei. Der Frontmann habe sie vor seinem Tod im Jahr 1991 im Alter von 45 Jahren regelmässig besucht.

Mehr Videos aus dem Ressort

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein

Immer wieder heizen Beatrice und Florian die Gerüchteküche, dass sie eine Beziehung haben, an. Die Schlagerqueen macht klar, dass es stimmen könnte. Schau das Video an und entscheide du, ob alles wahr oder fake ist.

07.12.2023

Meistgelesen

Ermittlungsakten zu Crans-Montana werfen neue Fragen auf
Trump soll Angriff auf Iran kurz vor Ausführung gestoppt haben
Tausende Soldaten erhalten mysteriösen Marschbefehl – was dahintersteckt
Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben
Diese Mega-Kreuzfahrtschiffe setzen 2026 neue Massstäbe

Mehr zum Thema

Pilgerstätte am Genfersee. «Ich mag Freddie Mercury, weil er bekannt ist»

Pilgerstätte am Genfersee«Ich mag Freddie Mercury, weil er bekannt ist»

Filmkritik. «Bohemian Rhapsody» – Ein Denkmal für Freddie Mercury

Filmkritik«Bohemian Rhapsody» – Ein Denkmal für Freddie Mercury

Mehr aus dem Ressort

Läuten bald die Hochzeitsglocken?. Schlagerstar Michelle schliesst Comeback aus

Läuten bald die Hochzeitsglocken?Schlagerstar Michelle schliesst Comeback aus

«Meine Art von Therapie». Dieser Popstar feiert auch mit 70 noch im Berghain

«Meine Art von Therapie»Dieser Popstar feiert auch mit 70 noch im Berghain

34 Jahre alt. Musikstar stirbt bei Flugzeug-Absturz in Südamerika

34 Jahre altMusikstar stirbt bei Flugzeug-Absturz in Südamerika