Geheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben

Nach schwerer ErkrankungGeheime Tochter von Freddie Mercury mit 48 Jahren gestorben
Carlotta Henggeler
15.1.2026
Eine Frau, die laut einem Enthüllungsbuch die Tochter von Queen-Frontmann Freddie Mercury gewesen sein soll, ist im Alter von 48 Jahren an einer seltenen Krebsart gestorben. Ihre letzte Ruhestätte fand sie in den Alpen.
Die Frau – bekannt unter dem Namen Bibi – soll 1976 geboren worden sein, nachdem der Queen-Sänger eine Affäre mit der Ehefrau eines engen Freundes gehabt hatte.
Ihr Ehemann teilte der «Daily Mail» mit, dass sie «friedlich nach einem langen Kampf gegen Chordom» gestorben sei – einer seltenen Form von Wirbelsäulenkrebs. Sie hinterlässt zwei Söhne im Alter von neun und sieben Jahren.
Ihre Asche sei in den Alpen verstreut worden, erklärte der Witwer, und sie sei nun «bei ihrem geliebten und liebenden Vater».
Mercurys Tochter wuchs bei einer anderen Familie auf
Die britische Autorin Lesley-Ann Jones machte B’s Existenz vergangenen Sommer in ihrem aufsehenerregenden Buch «Love, Freddie» öffentlich.
Die Autorin erklärte, dass B's Krebserkrankung bereits in ihrer Kindheit ausgebrochen sei.
«Das ist der eigentliche Grund, weshalb die Familie häufig umzog – damit sie jeweils Zugang zur bestmöglichen Behandlung für ein Chordom hatte», sagte sie. Dabei handelt es sich um eine seltene Form von Wirbelsäulenkrebs, die unweigerlich tödlich verläuft.
Die Frau – bekannt als Bibi – gab an, von einer anderen Familie grossgezogen worden zu sein, habe jedoch stets gewusst, dass Freddie ihr Vater sei. Der Frontmann habe sie vor seinem Tod im Jahr 1991 im Alter von 45 Jahren regelmässig besucht.
