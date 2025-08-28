Bill Kaulitz sorgt mit seinem Liebesleben für Spekulationen. Getty Images/Andreas Rentz

Was läuft da zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis? Eine Instagram-Story dürfte die ohnehin schon brodelnde Gerüchteküche nun noch weiter anheizen – schliesslich zeigen sich die beiden Männer darin gemeinsam im Pool des Tokio-Hotel-Frontmanns.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Instagram-Story zeigt Bill Kaulitz und Jannik Kontalis eng beieinandersitzend bei einer Poolparty in Los Angeles, was neue Spekulationen über ihre Beziehung auslöst.

Kaulitz hatte im Vorfeld öffentlich angekündigt, «Jungsbesuch aus Deutschland» zu erwarten, während Kontalis von einem Besuch bei einem «besonderen Menschen» sprach. Mehr anzeigen

Bill Kaulitz hat in Los Angeles eine Poolparty geschmissen. Wie viele Fans bereits vermutet hatten, war dort auch Jannik Kontalis zu Gast. Das geht nun aus einer Instagram-Story von Kaulitz' enger Freundin Sara Alviti hervor.

Auf einem Foto, das die Stylistin am Mittwoch auf ihrem Profil teilte, sind Bill Kaulitz, Jannik Kontalis, dessen Reality-Kumpel Giuliano Hediger sowie einige weitere Personen zu sehen. Kontalis und Kaulitz sitzen auf dem Foto eng nebeneinander. Beide lächeln in die Kamera, während Kontalis humorvoll seinen Mittelfinger Richtung Kamera hebt.

Jannik Kontalis war mit Yeliz Koc zusammen. picture alliance / ABBfoto

In einem Interview mit RTL hatte der Tokio-Hotel-Sänger zuletzt verraten, dass er den Reality-Star («Make Love, Fake Love») aktuell «kennenlerne». Auf Instagram hatte Kontalis derweil in den vergangenen Tagen erklärt, nach Los Angeles zu reisen – um einen «besonderen Menschen zu besuchen». Bill Kaulitz lebt bereits seit mehreren Jahren in der südkalifornischen Stadt.

«Jungsbesuch aus Deutschland»

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» hatte der 35-Jährige zudem angekündigt, eine grosse Pool-Party veranstalten zu wollen und dabei erwähnt, dass er «Jungsbesuch aus Deutschland» erwarte. Zuvor hatten Fotos für Aufsehen gesorgt, die die beiden Männer eng aneinandergeschmiegt bei einer Veranstaltung zeigen.

Jannik Kontalis war bis vor Kurzem gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc im RTL-Format «Prominent Getrennt» zu sehen. Schlagzeilen machte der 29-Jährige zuletzt nicht nur aufgrund seiner Verbindung zu Bill Kaulitz, sondern auch durch sein politisches Bestreben: Der Influencer kandidiert derzeit als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Mönchengladbach.

In seinem Wahlprogramm versprach der parteilose Kandidat unter anderem, «Döner für alle» und «mehr Attraktivität für Frauen» schaffen sowie «Schluss mit nervigen 30er-Zonen» machen zu wollen.

Mehr Videos aus dem Ressort