  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Was läuft da? Gemeinsam im Pool – Bill Kaulitz feiert Party mit Jannik Kontalis

Carlotta Henggeler

28.8.2025

Bill Kaulitz sorgt mit seinem Liebesleben für Spekulationen.
Bill Kaulitz sorgt mit seinem Liebesleben für Spekulationen.
Getty Images/Andreas Rentz

Was läuft da zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis? Eine Instagram-Story dürfte die ohnehin schon brodelnde Gerüchteküche nun noch weiter anheizen – schliesslich zeigen sich die beiden Männer darin gemeinsam im Pool des Tokio-Hotel-Frontmanns.

Teleschau

28.08.2025, 22:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Instagram-Story zeigt Bill Kaulitz und Jannik Kontalis eng beieinandersitzend bei einer Poolparty in Los Angeles, was neue Spekulationen über ihre Beziehung auslöst.
  • Kaulitz hatte im Vorfeld öffentlich angekündigt, «Jungsbesuch aus Deutschland» zu erwarten, während Kontalis von einem Besuch bei einem «besonderen Menschen» sprach.
Mehr anzeigen

Bill Kaulitz hat in Los Angeles eine Poolparty geschmissen. Wie viele Fans bereits vermutet hatten, war dort auch Jannik Kontalis zu Gast. Das geht nun aus einer Instagram-Story von Kaulitz' enger Freundin Sara Alviti hervor.

Auf einem Foto, das die Stylistin am Mittwoch auf ihrem Profil teilte, sind Bill Kaulitz, Jannik Kontalis, dessen Reality-Kumpel Giuliano Hediger sowie einige weitere Personen zu sehen. Kontalis und Kaulitz sitzen auf dem Foto eng nebeneinander. Beide lächeln in die Kamera, während Kontalis humorvoll seinen Mittelfinger Richtung Kamera hebt.

 Jannik Kontalis war mit Yeliz Koc zusammen.
 Jannik Kontalis war mit Yeliz Koc zusammen.
picture alliance / ABBfoto

In einem Interview mit RTL hatte der Tokio-Hotel-Sänger zuletzt verraten, dass er den Reality-Star («Make Love, Fake Love») aktuell «kennenlerne». Auf Instagram hatte Kontalis derweil in den vergangenen Tagen erklärt, nach Los Angeles zu reisen – um einen «besonderen Menschen zu besuchen». Bill Kaulitz lebt bereits seit mehreren Jahren in der südkalifornischen Stadt.

«Jungsbesuch aus Deutschland»

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» hatte der 35-Jährige zudem angekündigt, eine grosse Pool-Party veranstalten zu wollen und dabei erwähnt, dass er «Jungsbesuch aus Deutschland» erwarte. Zuvor hatten Fotos für Aufsehen gesorgt, die die beiden Männer eng aneinandergeschmiegt bei einer Veranstaltung zeigen.

Jannik Kontalis war bis vor Kurzem gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc im RTL-Format «Prominent Getrennt» zu sehen. Schlagzeilen machte der 29-Jährige zuletzt nicht nur aufgrund seiner Verbindung zu Bill Kaulitz, sondern auch durch sein politisches Bestreben: Der Influencer kandidiert derzeit als Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Mönchengladbach.

In seinem Wahlprogramm versprach der parteilose Kandidat unter anderem, «Döner für alle» und «mehr Attraktivität für Frauen» schaffen sowie «Schluss mit nervigen 30er-Zonen» machen zu wollen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die Zeit: Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Zwischen Tanzszenen, Garagenausfahrten und Zeitreisen: In Zürich laufen die letzten Dreharbeiten für den Kinofilm «Ewigi Liebi». Neben Susanne Kunz und Pasquale Aleardi steht erstmals auch Luca Hänni vor der Kamera.

26.08.2025

Meistgelesen

Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Guterres verurteilt russischen Angriff auf Kiew +++ Weisses Haus kritisiert Putin und Selenskyj nach neuen Angriffen
Ueli Maurer besucht Parade in Peking – mit Putin und Kim Jong-un
YB zieht in die Europa League ein ++ Servette führt gegen Donezk

Mehr zum Thema

Geständnis in Podcast. Star-Gastronom Péclard landete wegen Heidi Klum «fast im Gefängnis»

Geständnis in PodcastStar-Gastronom Péclard landete wegen Heidi Klum «fast im Gefängnis»

Geburtstagsfeier in Zürich. Bill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

Geburtstagsfeier in ZürichBill Kaulitz: «Alle Schweizer sehen nach viel Kohle aus»

L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories. Simone trifft Tom und Bill Kaulitz – so verrückt ist ein Wochenende in Los Angeles

L.A. Calling: Simone's Hollywood StoriesSimone trifft Tom und Bill Kaulitz – so verrückt ist ein Wochenende in Los Angeles

Mehr aus dem Ressort

Im Döschwo durch die Zeit. Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die ZeitLuca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Tun sie es doch wieder?. Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Tun sie es doch wieder?Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Schweizer Schlagerstar. Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»

Schweizer SchlagerstarFrancine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»