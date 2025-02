Helene Fischer und Florian Silbereisen waren jahrelang das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt, sind aber weiterhin befreundet. imago/Gartner

Geplant war nur ein Spass-Duett an Weihnachten. Jetzt freuen sich Helene Fischer und Florian Silbereisen über einen unverhofften viralen Hit. Das Netz ist wie besessen vom Cover-Song «Schau mal herein».

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eigentlich war das Duett von Helene Fischer und Florian Silbereisen – «Schau mal herein» – einfach für die «Helene Fischer Show» am 25. Dezember 2024 gedacht.

Doch der Song geht gerade vor allem auf TikTok viral und begeistert unzählige junge User*innen.

Bei dem Lied handelt es sich um eine Neuinterpretation des 1978er-Hits «Stumblin' In» von Chris Norman und Suzi Quatro. Mehr anzeigen

Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) sind Erfolge gewohnt. Doch mit diesem Überraschungshit hatten selbst sie nicht gerechnet. Ihr Duett «Schau mal herein» begeistert derzeit vor allem junge Gen-Z-User in den sozialen Medien. Besonders auf TikTok wird der Song gefeiert.

Erstmals sangen die beiden Schlagerstars das Lied in der «Helene Fischer Show», die am 25. Dezember 2024 im ZDF ausgestrahlt wurde. Es handelt sich dabei um eine Neuinterpretation des 1978er-Hits «Stumblin' In» von Chris Norman (74) und Suzi Quatro (74).

Eigentlich sollte die deutschsprachige Cover-Veresion «Schau mal herein» eine einmalige Angelegenheit bleiben, wie Silbereisen jetzt der «Bild»-Zeitung verriet: «Wir haben das Duett ursprünglich nur für den gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant.»

@helenefischer 27.12. ✨Helene Fischer & Florian Silbereisen "Schau mal herein“ - die neue Single jetzt überall. ♬ Originalton - Helene Fischer

Doch dann entwickelte sich der Song zum Internet-Hit. Vor allem auf TikTok setzen junge User*innen den Titel als musikalische Untermalung für ihre Videos ein. Der Erfolg ist beachtlich: «Schau mal herein» kletterte auf Platz zwei der «TikTok DE Hot 50».

Auch auf YouTube erzielt der Auftritt aus der Show fulminante Zahlen. Mittlerweile wurde das Video mehr als 2,7 Millionen Mal aufgerufen.

Silbereisen über den Hype: «Habe mich wahnsinnig gefreut»

Für Florian Silbereisen ist der unverhoffte Erfolg ein echtes Highlight. «Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt – gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine ‹Tasse Kaffee› zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren!», erklärte er im Gespräch mit der «Bild». Angesichts der grossen Begeisterung war für ihn klar, dass der Song als Single veröffentlicht werden müsse.

Helene Fischer und Florian Silbereisen waren jahrelang das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. 2018 gaben sie ihre Trennung bekannt, betonten aber, dass sie weiterhin befreundet seien. Diese Verbindung halten sie bis heute aufrecht. Beide treten immer wieder in den TV-Shows des anderen auf.

Fischer ist inzwischen mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert. Das Paar lebt mit seiner gemeinsamen Tochter in Inning am Ammersee.

Mehr Videos aus dem Ressort