Innerhalb von nur sieben Minuten waren sämtliche Tickets für die Live-Shows ausverkauft. Philipp von Ditfurth/dpa

69 Jahre nach seiner Geburtsstunde in Lugano kehrt der ESC zurück in die Schweiz! Du willst dabei sein? Mach mit beim Gewinnspiel von Swisscom und gewinne Tickets für den grössten Musikwettbewerb der Welt.

blue News Redaktion Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Eurovision Song Contest 2025 findet vom 13. bis zum 17. Mai Mai in Basel statt – ausgelöst durch Nemos historischen Sieg für die Schweiz beim ESC 2024 in Malmö.

Die Nachfrage nach Tickets war enorm: Alle Karten für die Live-Shows waren innerhalb von sieben Minuten ausverkauft.

Fans erhalten nun eine zweite Chance, Tickets über ein Gewinnspiel zu gewinnen. Viel Glück. Mehr anzeigen

Basel wird im Mai 2025 zur europäischen Hauptstadt der Popkultur. Der grösste Musikwettbewerb Europas wird 2025 unter dem Motto «United by Music» ausgetragen. Möglich gemacht hat das der historische Sieg von Nemo beim ESC 2024 in Malmö. Mit einer mitreissenden Performance und einer starken Botschaft schrieb Nemo Schweizer Musikgeschichte – und holte den ESC nach 36 Jahren erstmals wieder in die Schweiz.

Termine Dienstag, 13. Mai 2025 | 21 Uhr: Erstes Halbfinale

Donnerstag, 15. Mai 2025 | 21 Uhr: Zweites Halbfinale

Samstag, 17. Mai 2025 | 21 Uhr: Finale Mehr anzeigen

Dass das Interesse riesig ist, zeigte sich bereits beim offiziellen Vorverkaufsstart. Innerhalb von nur sieben Minuten waren sämtliche Tickets für die Live-Shows vergriffen. Die Nachfrage überstieg sämtliche Erwartungen. Unzählige Fans gingen leer aus – obwohl sie pünktlich eingeloggt waren.

Doch jetzt bietet sich eine neue Chance: Wer bisher beim Ticketrun leer ausging, kann noch einmal sein Glück versuchen. Wir verlosen Tickets für den grössten Musikwettbewerb der Welt: Hier mitmachen.

Teilnahmeschluss ist der 16. Mai 2025. Viel Glück!

ESC-Talk: So kommst du in Stimmung für den Mega-Event in Basel