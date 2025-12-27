  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Perry Bamonte Gitarrist und Keyboarder von The Cure ist tot

dpa

27.12.2025 - 07:10

Perry Bamonte wurde 65 Jahre alt.
Perry Bamonte wurde 65 Jahre alt.
IMAGO/MediaPunch

Perry Bamonte, langjähriges Mitglied von The Cure, ist gestorben. Die Band würdigt ihn als «warmherzigen und wesentlichen Teil» ihrer Geschichte.

DPA

27.12.2025, 07:10

27.12.2025, 07:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Perry Bamonte, langjähriger Gitarrist und Keyboarder von The Cure, ist an Weihnachten im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.
  • Die Band würdigte ihn als einen «warmherzigen und wesentlichen Teil» ihrer Geschichte. Er spielte über 14 Jahre lang mehr als 400 Konzerte.
  • Nach einer 17-jährigen Pause kehrte Bamonte 2022 zu The Cure zurück und absolvierte bis zu seinem letzten Konzert im November 2024 rund 90 weitere Auftritte.
Mehr anzeigen

Der langjährige Gitarrist und Keyboarder der britischen Rock-Wave-Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot. Er sei an Weihnachten nach kurzer Krankheit zu Hause gestorben, teilte die Band auf ihrer offiziellen Webseite mit.

«Teddy» sei ein warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte der Band gewesen. Er wurde 65 Jahre alt. Das frühere Bandmitglied und Cure-Mitgründer Lol Tolhurst drückte auf Instagram seine Trauer über Bamontes Tod aus.

The Cure («Boys Don't Cry») wurde 1978 gegründet, das Debütalbum erschien im Jahr darauf. Ab 1984 war Bamonte nach Angaben der Gruppe einige Jahre in verschiedenen Funktionen für die Band tätig, 1990 wurde er vollwertiges Mitglied und spielte neben Gitarre und Keyboard auch Bass auf mehreren Alben, darunter «Bloodflowers» (2000). Über 14 Jahre habe er mehr als 400 Auftritte absolviert.

2005 verliess er die Band – Berichten zufolge, weil Frontmann Robert Smith die Gruppe hatte verkleinern wollen. Im Oktober 2022 stand er nach einer Pause von 17 Jahren wieder mit The Cure auf der Bühne – sein erster Auftritt mit der Band nach dieser langen Zeit fand in Hamburg statt. Seit der Rückkehr in die Gruppe habe er weitere 90 Shows gespielt, teilte die Band mit. Demnach war sein letztes Konzert im November 2024.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Welches Tier passt zum Arbeitsverhalten von Beatrice Egli? Wo würde die Sängerin am liebsten leben? Und mit welcher Frau würde sie gerne einen Tag lang den Job tauschen? Die Antworten darauf erfährst du im Video.

18.11.2025

Meistgelesen

Neue Wege 12 Jahre nach dem schweren Unfall von Michael Schumacher
«Höhle der Löwen»-Investor stürzt mit Flugtaxi-Start-up ab
Darum wird 2026 zum Testjahr für Trump
Florian Silbereisen trifft auf Kritiker an Bord
Deshalb drehen die Krimi-Stars immer spätnachts

Mehr aus dem Ressort

Millionendebakel für Thelen. «Höhle der Löwen»-Investor stürzt mit Flugtaxi-Start-up ab

Millionendebakel für Thelen«Höhle der Löwen»-Investor stürzt mit Flugtaxi-Start-up ab

«Tatort» im Check. Deshalb drehen die Krimi-Stars immer spätnachts

«Tatort» im CheckDeshalb drehen die Krimi-Stars immer spätnachts

«Traumschiff»-Weihnachten mit Zündstoff. Florian Silbereisen trifft auf Kritiker an Bord

«Traumschiff»-Weihnachten mit ZündstoffFlorian Silbereisen trifft auf Kritiker an Bord