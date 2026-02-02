Die auffälligsten Outfits der Grammys

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nippel, Federn und «Ice Out»-Pins Die auffälligsten Outfits der Grammys

Noemi Hüsser

2.2.2026

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026
Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich.

Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden.

Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht.

Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt.

Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt.

Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026.  Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli.

 Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche.

Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt.

Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani.

Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye.

Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen.

Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Pop-Sängerin Addison Rae.

Pop-Sängerin Addison Rae.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean.

Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Doechii trug eine lange Schleppe.

Doechii trug eine lange Schleppe.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. 

Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. 

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino.

Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Schauspieler und Musiker Jamie Foxx.

Schauspieler und Musiker Jamie Foxx.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. K-Pop-Star Rosé.

K-Pop-Star Rosé.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Lola Young zeigte sich lässig.

Lola Young zeigte sich lässig.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026
Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich.

Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden.

Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht.

Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt.

Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt.

Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026.  Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli.

 Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche.

Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt.

Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani.

Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye.

Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen.

Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Pop-Sängerin Addison Rae.

Pop-Sängerin Addison Rae.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean.

Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Doechii trug eine lange Schleppe.

Doechii trug eine lange Schleppe.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. 

Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. 

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino.

Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Schauspieler und Musiker Jamie Foxx.

Schauspieler und Musiker Jamie Foxx.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. K-Pop-Star Rosé.

K-Pop-Star Rosé.

Bild: Keystone

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026. Lola Young zeigte sich lässig.

Lola Young zeigte sich lässig.

Bild: Keystone

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Grammy Awards verliehen. Die besten oder auffälligsten Looks der Stars findest du in der Bildergalerie.

Noemi Hüsser

02.02.2026, 02:55

02.02.2026, 03:02

Die Grammys sind die wichtigsten Auszeichnungen der Musikbranche. In der Nacht auf Sonntag werden die begehrten Trophäen verliehen. Doch bei der Preisverleihung geht es längst nicht nur um Musik: Auf dem roten Teppich sorgen die Stars mit ihren Outfits ebenso für Aufmerksamkeit.

Live-Stream auf blue News. Die 68. Grammy Awards

Live-Stream auf blue NewsDie 68. Grammy Awards

Bei den Grammys haben deutlich weniger auftretende Musiker*innen exklusive Markenverträge als etwa Schauspieler*innen bei den Golden Globes oder den Oscars. Dadurch sind die Outfits der Stars wesentlich weniger vorhersehbar – und oft mutiger und origineller.

Die besten und auffälligsten Looks des Abends gibt es in der Bildergalerie.

Mehr aus dem Ressort

blue News testet Japanese Cheesecake/«Uh, das ist mega fein» – «Sieht aus wie Katzenfutter»

blue News testet Japanese Cheesecake/«Uh, das ist mega fein» – «Sieht aus wie Katzenfutter»

Auf TikTok geht der Japanese Cheesecake gerade viral – ein Dessert zum Verlieben oder ein Flop? blue News hat es getestet.

29.01.2026

Meistgelesen

Die auffälligsten Outfits der Grammys
Jugendlicher (15) stirbt nach blutigem Streit auf Pausenplatz – aber was passierte wirklich?
Trump will Kennedy Center zwei Jahre lang schliessen +++ Justiz: Keine weiteren Anklagen in Epstein-Fall
Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»
Die 68. Grammy Awards

Mehr zu den Grammys 2026

Zweifache Grammy-Nominierung. Das ist die Schweizerin, die jetzt Musikgeschichte schreiben könnte

Zweifache Grammy-NominierungDas ist die Schweizerin, die jetzt Musikgeschichte schreiben könnte

Schlägereien und Nacktauftritte. Das waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys

Schlägereien und NacktauftritteDas waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys

Was genau sind nochmal die Grammys?. Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen

Was genau sind nochmal die Grammys?Das musst du über den wichtigsten Musikpreis der Welt wissen