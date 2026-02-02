Die auffälligsten Outfits der Grammys

Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026 Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich. Bild: Keystone Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden. Bild: Keystone Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht. Bild: Keystone Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt. Bild: Keystone Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt. Bild: Keystone Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli. Bild: Keystone Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche. Bild: Keystone Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt. Bild: Keystone Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani. Bild: Keystone Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye. Bild: Keystone Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen. Bild: Keystone Pop-Sängerin Addison Rae. Bild: Keystone Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean. Bild: Keystone Doechii trug eine lange Schleppe. Bild: Keystone Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. Bild: Keystone Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino. Bild: Keystone Schauspieler und Musiker Jamie Foxx. Bild: Keystone K-Pop-Star Rosé. Bild: Keystone Lola Young zeigte sich lässig. Bild: Keystone Die besten und auffälligsten Outfits der Grammys 2026 Lady Gaga trat in einem Federkleid auf den roten Teppich. Bild: Keystone Kesha hat sich ebenfalls für Federn entschieden. Bild: Keystone Justin und Hailey Bieber trugen beide einen Pin, auf dem «ICE Out» (deutsch: «ICE raus») steht. Bild: Keystone Die Kritik an der US-Einwanderungsbehörde wird auch von R&B-Sängerin Kehlani geteilt. Bild: Keystone Und auch Billie Eilish, die ein Outfit von der Upcycling-Marke Hodakova trägt. Bild: Keystone Der Anzug des puertoricanischen Sängers Bad Bunny ist das erste Herrenmodell von Schiaparelli. Bild: Keystone Miley Cyrus trug eine riesige goldene Brosche. Bild: Keystone Chappell Roan trug zuerst noch einen Umhang, enthüllte dann aber ein Kleid, dass sie an den Nippeln trägt. Bild: Keystone Benson Boone in einem samtigen Anzug von Giorgio Armani. Bild: Keystone Die Schweizerin Manon (dritte von rechts) mit ihrer K-Pop-Band Katseye. Bild: Keystone Heidi Klum hat sich eine zweite Haut angezogen. Bild: Keystone Pop-Sängerin Addison Rae. Bild: Keystone Neo-Soul-Sängerin Olivia Dean. Bild: Keystone Doechii trug eine lange Schleppe. Bild: Keystone Audrey Nuna, Ejae und Rei Ami (v.l.n.r) sind die Sängerinnen von Huntr/x aus «KPop Demon Hunters». Mit dem Song «Golden» holten sie den ersten Grammy für das Genre K-Pop. Bild: Keystone Pop-Sängerin Sabrina Carpenter trug ein Kleid von Valentino. Bild: Keystone Schauspieler und Musiker Jamie Foxx. Bild: Keystone K-Pop-Star Rosé. Bild: Keystone Lola Young zeigte sich lässig. Bild: Keystone

In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Grammy Awards verliehen. Die besten oder auffälligsten Looks der Stars findest du in der Bildergalerie.

Die Grammys sind die wichtigsten Auszeichnungen der Musikbranche. In der Nacht auf Sonntag werden die begehrten Trophäen verliehen. Doch bei der Preisverleihung geht es längst nicht nur um Musik: Auf dem roten Teppich sorgen die Stars mit ihren Outfits ebenso für Aufmerksamkeit.

Bei den Grammys haben deutlich weniger auftretende Musiker*innen exklusive Markenverträge als etwa Schauspieler*innen bei den Golden Globes oder den Oscars. Dadurch sind die Outfits der Stars wesentlich weniger vorhersehbar – und oft mutiger und origineller.

Die besten und auffälligsten Looks des Abends gibt es in der Bildergalerie.

Mehr aus dem Ressort