Legendäre Rockband Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben

dpa

11.1.2026 - 07:29

Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben
Bob Weir prägte den Sound der Grateful Dead (Archivbild).

Bob Weir prägte den Sound der Grateful Dead (Archivbild).

Bild: dpa

Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben. US-Gitarrist Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben (Archivbild).

US-Gitarrist Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben (Archivbild).

Bild: dpa

Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben
Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben. Bob Weir prägte den Sound der Grateful Dead (Archivbild).

Bob Weir prägte den Sound der Grateful Dead (Archivbild).

Bild: dpa

Grateful-Dead-Gitarrist Bob Weir mit 78 Jahren gestorben. US-Gitarrist Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben (Archivbild).

US-Gitarrist Bob Weir ist mit 78 Jahren gestorben (Archivbild).

Bild: dpa

Als Gitarrist, Sänger und Songschreiber prägte Bob Weir den Sound der legendären Westküsten-Rockband Grateful Dead. Nun ist der Musiker im Kreise seiner Familie gestorben.

DPA

11.01.2026, 07:29

11.01.2026, 09:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bob Weir, Gitarrist und Gründungsmitglied der Rockband Grateful Dead, ist im Alter von 78 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.
  • Er erlag einer Lungenerkrankung.
  • Weir prägte über sechs Jahrzehnte lang den Psychedelic-Rock der Grateful Dead, die Kultstatus unter Fans erreichten.
Mehr anzeigen

Der Gitarrist der legendären Rockband Grateful Dead, Bob Weir, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die Nachricht über den Tod des Gründungsmitglieds wurde auf seinem offiziellen Instagram-Account, der Plattform X und auf seiner Webseite veröffentlicht.

Weir sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, hiess es in der Mitteilung. Nach einem «mutigen» Kampf gegen Krebs sei er einer Lungenerkrankung erlegen, wird in dem Posting ausgeführt. Laut der «Los Angeles Times» bestätigte die Familie den Tod des Musikers gegenüber der Zeitung. 

Post der Grateful Dead zum Tode von Bob Weir. 
Post der Grateful Dead zum Tode von Bob Weir. 
Instagram

Mehr als 60 Jahre lang sei er als Gitarrist, Sänger, Erzähler und als Gründungsmitglied der Grateful Dead auf Tour gegangen und habe damit die Musikszene geprägt, schreibt die Familie.

Nach einer Krebsdiagnose und Behandlung im vorigen Juli stand Weir wenig später im August anlässlich des 60-jährigen Grateful-Dead-Jubiläums im Golden Gate Park in San Francisco noch auf der Bühne. 

Psychedelic-Rock in den 60er Jahren

Der Musiker wurde 1947 in der Westküstenmetropole geboren. Als Teenager lernte er Jerry Garcia kennen. 1965 gründeten sie zusammen mit dem Bassisten Phil Lesh, dem Keyboarder Ron McKernan und dem Schlagzeuger Bill Kreutzmann die Psychedelic-Rockband. Später stiess Drummer Mickey Hart dazu. 

Ihre Musik mit Hits wie «Casey Jones», «Touch of Grey» oder «Truckin'» war die Soundkulisse für die Drogen-Trips der Blumenkinder. Die Grateful Dead wurden von einer treuen Fangemeinde begleitet. Sogenannte Deadheads zogen mit der Band von einem Auftritt zum nächsten. Die Musiker verdienten ihr Geld überwiegend durch Konzerte und nicht durch Plattenverkäufe. Nach dem Tod von Garcia 1995 im Alter von 53 Jahren löste sich die Band auf, doch später traten die Dead-Musiker um Bob Weir und Mickey Hart wieder gemeinsam auf. 

McKernan war bereits 1973 im Alter von 27 Jahren an einer Magenblutung gestorben, Bassist Lesh starb 2024 im Alter von 84 Jahren.

