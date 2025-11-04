Donna Jean Godchaux prägte den Sound der Rockband Grateful Dead mit (Archivbild). Bild: dpa

Sie prägte den Sound der legendären Westküsten-Rockband Grateful Dead in den 1970er Jahren mit. Nun ist die US-amerikanische Sängerin Donna Jean Godchaux mit 78 Jahren gestorben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donna Jean Godchaux , Ex-Sängerin der Rockband Grateful Dead, ist im Alter von 78 Jahren an Krebs gestorben.

Als Studiomusikerin wirkte die Sängerin später zudem an dem Elvis-Lied «Suspicious Minds» und an dem Hit «When a Man Loves a Woman» von Percy Sledge mit. Mehr anzeigen

Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot.

«Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist» hätten unzählige Fans berührt und die Grateful-Dead-Familie «unermesslich bereichert», hiess es in einer Würdigung der Band, die über soziale Medien verbreitet wurde.

Godchaux sei an Krebs gestorben, teilte ihr Sprecher laut der «New York Times» mit. Sie wurde 78 Jahre alt.

Godchaux sang auf «Europe ’72» und «Terrapin Station»

Sie sang auf Alben wie «Europe ’72» und «Terrapin Station» und ging mit der Band auf Tour.

Als Studiomusikerin wirkte die Sängerin an dem Elvis-Lied «Suspicious Minds» und an dem Hit «When a Man Loves a Woman» von Percy Sledge mit. Sie arbeitete auch mit Musikgrössen wie Cher, Dionne Warwick oder Neil Diamond.

1994 wurden die Musiker der Grateful Dead in die Ruhmeshalle des Rock'n'Roll aufgenommen, auch Godchaux gehörte dazu.

Lead-Gitarrist Jerry Garcia starb 1995 im Alter von 53 Jahren, die Gruppe trennte sich. Später traten Musiker der Rockband unter anderen Band-Namen weiter auf.

Mehr Video aus dem Ressort