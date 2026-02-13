  1. Privatkunden
Überraschend verstorben Grosse Trauer um den Sänger der Kultband Dschinghis Khan

Bruno Bötschi

13.2.2026

Wolfgang Heichel, Frontmann von Dschinghis Khan: Mit dem ESC-Song «Moskau» wurde die deutsche Band Ende der 1970er weltbekannt.
Wolfgang Heichel, Frontmann von Dschinghis Khan: Mit dem ESC-Song «Moskau» wurde die deutsche Band Ende der 1970er weltbekannt.
Bild: IMAGO/SNA

Die zwei Hits «Moskau» oder «Dschinghis Khan» sind bis heute unvergessen. Mit der Band Dschinghis Khan feierte Wolfgang Heichel grosse Erfolge. Nun ist der Sänger im Alter von 75 Jahre gestorben.

Teleschau

13.02.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die beiden Hits «Moskau» oder «Dschinghis Khan» der deutschen Band Dschinghis Khan haben auch heute noch Millionen von Menschen im Ohr.
  • Jetzt ist die Stimme der Kultband für immer verstummt: Sänger Wolfgang Heichel wurde 75 Jahre alt.
Mehr anzeigen

Der deutsche Musiker Wolfgang Heichel ist tot. Wie seine Hinterbliebenen auf dem Instagram-Account des Sängers vermeldeten, starb er bereits am 20. Januar.

Eine Todesursache wird nicht genannt, jedoch die Tatsache, dass das Ableben «völlig überraschend» eingetreten sei.

Heichel, der als Frontmann der Band Dschinghis Khan grosse Erfolge gefeiert hatte, wurde 75 Jahre alt.

«Der Khan klopfte an die Himmelspforte»

«Der Khan von Dschinghis Khan klopfte an die Himmelspforte und trat ein. Aber er lebt in seiner Musik weiter», schreibt Heichels Management auf Instagram.

Und weiter: «Weit über seine künstlerische Karriere hinaus galt Heichel als engagierter Philanthrop und hochgeschätzter Kulturbotschafter.»

Seinen Durchbruch feierte Wolfgang Heichel 1979. Damals landete seine Band Dschinghis Khan mit dem gleichnamigen Song auf dem vierten Platz des Eurovision Song Contest.

Dschinghis Khan feiert zwei Comebacks

Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt waren die Musiker danach in aller Munde. In den israelischen Charts – Israel trug damals den ESC aus – erklomm die Single sogar die Nummer eins der Charts.

Trotzdem war 1985 vorerst Schluss mit der Band. Erst 2005 fanden sich die Musikerinnen und Musiker wieder zusammen, ehe Wolfgang Heichel 2014 erneut ausstieg – genau wie seine Kolleginnen Edina Pop und Henriette Strobel.

2018 kam es zu einem erneuten Comeback.

