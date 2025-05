Ex-ESC-Teilnehmerin Gunvor ist neu Wirtin: «Die Nullpunkte gehören zu mir» Sängerin Gunvor nahm 1998 mit «Lass ihn» am ESC teil – und kehrte mit null Punkten zurück in die Schweiz. Der Musik ist sie trotzdem treu geblieben – und betreibt neuerdings ihr eigenes Musik-Bistro. 12.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gunvor Meyer, ehemals Guggisberg, nahm 1998 an Eurovision Song Contest 1998 teil. Sie landete mit ihrem Song «Lass ihn» auf dem letzten Platz.

Das ESC-Punktedebakel ist längst verdaut, Gunvor schaut lieber nach vorne.

Die 50-Jährige hat zusammen mit ihrem Mann ein Musik-Bistro in Gersau SZ am Vierwaldstättersee eröffnet.

Am ESC 2025 in Basel tritt sie einmalig auf. Mehr anzeigen

Gunvor hat alle Hände voll zu tun. Erst vor kurzem haben sie und ihr Mann Roland das Boutique hotel Fähri in Gersau SZ übernommen. Und sie hegen damit grosse Pläne.

Das Hotel und Restaurant gleich bei der Fähre bei Gersau wird zu ihrem Musik-Bistro, Eventlocation, ein Hotel und ein Office-Space.

Im Jam-Ecke probt Gunvor mit ihrem Mann für ihren Auftritt am Eurovision Song Contest in Basel. Sie tritt mit einem Eurovision-Madley aus 36 Songs am 13. Mai im Euroclub auf – Gunvors ESC-Revival.

Ein Mini-Comeback mit Bauchschmerzen? Holte sie 1998 mit ihrem Song «Lass ihn» Zero Points. Mitnichten: Das Debakel hat sie verdaut, lieber schaut sie nach vorne. Gunvor: «Ich denke jedes Jahr an diese Mega-Erfahrung zurück.»

Ihr damaliger Auftritt gehöre zu ihr, zur Schweiz: «Ich finde es nicht so schlimm», erinnert sie sich zurück.

Der ESC sei heute anders als in ihrer Zeit: «Damals durften wir mit Orchester singen, heute singt nur noch der Interpret live. Ich bin froh, ist es jetzt weniger Klamauk.»

