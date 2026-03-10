Gustav Schäfer verliert durch RTL-Show innert Kürze mehrere Kilos Bei Gustav Schäfer purzeln derzeit die Kilos. Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzt seit zwei Wochen bei der RTL-Show «Let's Dance» mit – und ist begeistert davon, wie positiv sich harte Training auf sein Gewicht auswirkt. 10.03.2026

Bei Gustav Schäfer purzeln derzeit die Kilos. Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzt seit zwei Wochen bei der RTL-Show «Let's Dance» mit – und ist begeistert davon, wie positiv sich das harte Training auswirkt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor dem Start von «Let's Dance» hatte Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer ein Ziel formuliert: «Ich will abnehmen.»

Der Musiker gab zu, dass er «viel zu gern» esse, und überlegte laut, ob er sich «vielleicht einfach mehr bewegen» müsse.

Der 37-Jährige hat sich nun zum ersten Mal seit Beginn der Tanzshow gewogen und kann gute Nachrichten verkünden – zumindest was sein Gewicht angeht. Mehr anzeigen

Vor dem Start der RTL-Show «Let's Dance» gab Musiker Gustav Schäfer offen zu, dass er viel zu gerne esse und deshalb für die nächste Zeit ein Ziel habe:

Er wolle einige Kilos in den nächsten Wochen verlieren.

Zwei Wochen nach seinem ersten Auftritt in der deutschen Tanzshow stand der 37-Jährige bei sich zu Hause erstmals wieder auf die Waage und postet das Ergebnis nun auf Instagram:

Sein Gewicht ist von 98,6 kg auf 93,9 kg gesunken – ein Minus von 4,7 kg.

Schäfer: «Jetzt freu ich mich grad ein bisschen»

«Jetzt freu ich mich grad ein bisschen», notiert Schäfer dazu, der ansonsten in diesen Tagen ganz viel zu leiden hat. Das knallharte Tanztraining bringt nämlich vor allem eines mit sich:

Schmerzen am ganzen Körper.

Mit Tokio Hotel wurde Gustav Schäfer berühmt, jetzt will er mit Profitänzerin Anastasia Maruster in der RTL-Show «Let's Dance» durchstarten. Bild: IMAGO/Christoph Hardt

Zu allem Übel scheint aber niemand wirklich Mitleid mit dem Schlagzeuger zu haben – nicht einmal seine Frau Linda. Und so muss der Musiker weiterhin am Morgen den Müllsack vor das Haus tragen.

Wirklich krumm scheint Gustav Schäfer das seinem Lieblingsmenschen jedoch nicht zu nehmen.

Gelegenheit zum Bewegen wird der Musiker in den nächsten Wochen bei «Let's Dance» noch reichlich bekommen – zumindest, wenn er sich weiterhin so viel Mühe wie bisanhin.

An der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster absolviert der Tokio-Hotel-Musiker seit Wochen ein intensives Trainingsprogramm, über das er seine Follower*innen regelmässig auf Instagram auf dem Laufenden hält.

