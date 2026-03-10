«Let's Dance»-DiätGustav Schäfer verliert durch RTL-Show innert Kürze mehrere Kilos
Bruno Bötschi
10.3.2026
Gustav Schäfer verliert durch RTL-Show innert Kürze mehrere Kilos
Bei Gustav Schäfer purzeln derzeit die Kilos. Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzt seit zwei Wochen bei der RTL-Show «Let's Dance» mit – und ist begeistert davon, wie positiv sich harte Training auf sein Gewicht auswirkt.
10.03.2026
Bei Gustav Schäfer purzeln derzeit die Kilos. Der Tokio-Hotel-Schlagzeuger tanzt seit zwei Wochen bei der RTL-Show «Let's Dance» mit – und ist begeistert davon, wie positiv sich das harte Training auswirkt.
Gelegenheit zum Bewegen wird der Musiker in den nächsten Wochen bei «Let's Dance» noch reichlich bekommen – zumindest, wenn er sich weiterhin so viel Mühe wie bisanhin.
An der Seite von Profitänzerin Anastasia Maruster absolviert der Tokio-Hotel-Musiker seit Wochen ein intensives Trainingsprogramm, über das er seine Follower*innen regelmässig auf Instagram auf dem Laufenden hält.
Mehr Videos aus dem Ressort
«Lässer» mit Joachim Llambi
In «Lässer – die Talkshow» spricht Joachim Llambi über seine Karriere bei «Let’s Dance», seine Leidenschaft fürs Tanzen und prägende Momente seines Lebens. Zudem gewährt er Einblicke hinter die Kulissen der erfolgreichen Tanzshow.