Schlagerstar Hansi Hinterseer verrät sein Ehe-Geheimnis

39 Jahre verheiratetSchlagerstar Hansi Hinterseer verrät sein Ehe-Geheimnis
Bruno Bötschi
20.10.2025
Hansi Hinterseer blickt in der Biografie «Hansi – Mein Leben zwischen Berg und Bühne» auf sein Leben als Sänger und Skirennfahrer zurück. Und seine Frau Romana verrät, warum das Paar seit 39 Jahren zusammen ist.
«Wir waren beide zur Eröffnung eines Fitnessstudios in Gstaad eingeladen. Dort haben wir uns das erste Mal gesehen. Da hat es Bingo gemacht. Ich war sofort von ihren Augen fasziniert», offenbarte Hinterseer vor Jahren in einem Interview.
Romana Hinterseer: «Schatzerl, komm her zu mir!»
Doch wie schafft man es, nach fast 40 Jahren noch immer ein Herz und eine Seele zu sein? In der neuen Biografie verraten Hansi und Romana ihr Ehe-Geheimnis.
«Nach vielen Veranstaltungen fahre ich direkt nach Kitzbühel zurück, weil ich am liebsten zu Hause bin», schreibt Hansi Hinterseer. Und weiter: «Das würde ich bestimmt nicht tun, wenn meine Ehe unglücklich wäre.»
Aber natürlich ist auch bei Hansi und Romana Hinterseer nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und natürlich ist das Paar auch hin und wieder unterschiedlicher Meinung.
Was jeweils zur Lösung beiträgt? Eine Portion Humor und ein einfacher Satz, der alle Spannungen auflöst. «Wir schauen uns an und einer von uns sagt immer: ‹Schatzerl, komm her zu mir!› – und alles ist wieder gut», offenbart Romana Hinterseer.
Es sei diese Leichtigkeit, die ihre Partnerschaft so besonders mache, ergänzt Hansi Hinterseer. Statt sich in Kleinigkeiten zu verlieren, konzentrieren sich er und seine Frau auf das Wesentliche: die Liebe, die Familie und das gemeinsame Glück.
