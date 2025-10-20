Schlagerstar Hansi Hinterseer verrät sein Ehe-Geheimnis

Das muss Liebe sein: Hansi und Romana Hinterseer sind seit 39 Jahren verheiratet. Bild: Keystone

Hansi Hinterseer blickt in der Biografie «Hansi – Mein Leben zwischen Berg und Bühne» auf sein Leben als Sänger und Skirennfahrer zurück. Und seine Frau Romana verrät, warum das Paar seit 39 Jahren zusammen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hansi und Romana Hinterseer sind seit 39 Jahren verheiratet.

In seiner Biografie erzählt der 71-jährige Volksmusik-Star vom ersten Treffen – und das Paar verrät, warum die Beziehung bis heute hält.

Wenn es doch einmal Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen den Hinterseers, dann hilft Humor und ein ganz kurzer Satz, der die Spannung wieder auflöst. Mehr anzeigen

Hansi Hinterseer blickt in seiner Biografie «Hansi – Mein Leben zwischen Berg und Bühne», die vergangene Woche erschienen ist, auf seine Karriere auf der Showbühne und im Schnee zurück.

Seit 1986 ist der ehemalige Skirennfahrer und heutige Sänger mit der Schweizerin Romana Hinterseer verheiratet.

«Wir waren beide zur Eröffnung eines Fitnessstudios in Gstaad eingeladen. Dort haben wir uns das erste Mal gesehen. Da hat es Bingo gemacht. Ich war sofort von ihren Augen fasziniert», offenbarte Hinterseer vor Jahren in einem Interview.

Romana Hinterseer: «Schatzerl, komm her zu mir!»

Doch wie schafft man es, nach fast 40 Jahren noch immer ein Herz und eine Seele zu sein? In der neuen Biografie verraten Hansi und Romana ihr Ehe-Geheimnis.

«Nach vielen Veranstaltungen fahre ich direkt nach Kitzbühel zurück, weil ich am liebsten zu Hause bin», schreibt Hansi Hinterseer. Und weiter: «Das würde ich bestimmt nicht tun, wenn meine Ehe unglücklich wäre.»

Aber natürlich ist auch bei Hansi und Romana Hinterseer nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und natürlich ist das Paar auch hin und wieder unterschiedlicher Meinung.

Was jeweils zur Lösung beiträgt? Eine Portion Humor und ein einfacher Satz, der alle Spannungen auflöst. «Wir schauen uns an und einer von uns sagt immer: ‹Schatzerl, komm her zu mir!› – und alles ist wieder gut», offenbart Romana Hinterseer.

Es sei diese Leichtigkeit, die ihre Partnerschaft so besonders mache, ergänzt Hansi Hinterseer. Statt sich in Kleinigkeiten zu verlieren, konzentrieren sich er und seine Frau auf das Wesentliche: die Liebe, die Familie und das gemeinsame Glück.

