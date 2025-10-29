Er spielt für Könige, Präsidenten, Pop-Ikonen – und jetzt auch für das Schweizer Publikum: Der Cellist HAUSER spricht über Disziplin, Rock mit Streichinstrumenten und seine Liebe zur Natur.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Crossover-Cellist HAUSER bringt mit seinem Programm «Rebel Is Back» eine Mischung aus Klassik, Balladen, Latin und Rock am 17. November ins Hallenstadion in Zürich.

Der kroatische Musiker hat für den Papst und König Charles gespielt und stand für Sir Elton John auf der Bühne. Von ihm hat der 39-Jährige viel gelernt.

Er sieht Social Media als Schlüssel zur Popularisierung des Cellos und betont, dass Qualität in der Crossover-Musik entscheidend sei.

Mit Projekten wie «Music Unites the World» will er Kulturen verbinden und sucht dabei auch einen passenden Song für die Schweiz. Mehr anzeigen

Deine Clips werden millionenfach auf Youtube angeschaut. Bald trittst du in Zürich auf. Was bringst du mit?

HAUSER: Ich spiele mein Programm «Rebel Is Back». Es zeigt alle Seiten von mir – klassische Stücke, romantische Balladen, Latin-Rhythmen und Rock. Ich will, dass das Publikum weint, lacht, springt und tanzt – alles an einem Abend.

Du hast dem Cello mit deiner Crossover-Musik eine neue Pop-Dimension gegeben und es aus der Klassik geholt – wie entstand diese Idee?

Das Cello kann man hoch und tief spielen, man kann es zupfen, streichen oder mit Effekten wie eine E-Gitarre nutzen. Das Cello ist das kompletteste Instrument der Welt – und jetzt endlich auch ein Star. Dank Social Media gelang mir er Wendepunkt: YouTube und Instagram haben mir ermöglicht, meine Vision mit Millionen Menschen zu teilen. Ich konnte zeigen, dass das Cello sexy, kraftvoll und emotional sein kann. Heute haben meine Videos hunderte Millionen Aufrufe – das zeigt, dass die Welt bereit war, das Cello neu zu erleben. YouTube hat das Cello befreit – jetzt ist es endlich cool.

Manche Klassik-Puristen belächeln Crossover-Musik. Was sagst du dazu?

Es gibt schlechte Beispiele von billiger Musik – aber wenn man es auf hohem Niveau macht, ist es Kunst. Ich nehme keine Beethoven-Symphonie und lege einen Techno-Beat darunter. Ich verwandle Pop-Songs in klassische Meisterwerke, etwa mit dem London Symphony Orchestra. Es geht um Qualität, nicht um Showtricks.

Du hast mit deiner Band 2Cellos mit Sir Elton John gespielt, warst mit ihm auf Tournee. Wie war das?

Unglaublich! Er hat uns entdeckt und mit auf Tour genommen. Plötzlich standen wir mit einer Legende auf der Bühne. Elton hat uns beigebracht, dass Disziplin alles ist – selbst als Superstar musst du jeden Tag alles geben. Das war die wichtigste Lektion meines Lebens. Elton John hat uns gezeigt, dass Disziplin wichtiger ist als Ruhm.

Du hast auch für König Charles, damals noch Prinz Charles, gespielt. Eine Eher für einen Musiker.

Ja, das Cello hat mich an die verrücktesten Orte gebracht (lacht). Ich war im Vatikan und habe für den Papst gespielt, ich war in arabischen Palästen, auch bei Präsidentenempfängen dabei oder bei Sportevents. Das Schöne daran: Musik vereint alles – sie kennt keine Grenzen.

HAUSER: «Das Cello ist das kompletteste Instrument. Es kann alles – sogar rocken!» zVg

Du kommst ursprünglich aus der Klassik, spielst jetzt Crossover. Wer inspiriert dich?

Ich liebe Performer mit Charisma – Elvis, Freddie Mercury, Michael Jackson. In der Klassik ist das fast verboten, man soll ruhig bleiben. Ich wollte genau das Gegenteil: ein Showman mit Cello sein – das war in der Klassik fast ein Tabu. Ich mag auch romantische Künstler wie Dean Martin oder Julio Iglesias – das Emotionale liegt mir im Blut.

Du reist viel, dein Leben ist intensiv. Wie schaffst du es, dein inneres Gleichgewicht zu halten?

Zur Person Stjepan Hauser wurde am 15. Juni 1986 in Pula (Kroatien) geboren und entdeckte schon früh seine Leidenschaft für das Cello. Nach Studien in London, Manchester und Boston gründete er 2011 mit Luka Šulić das Duo 2CELLOS, dessen Version von «Smooth Criminal» viral ging. Hauser gewann zahlreiche internationale Wettbewerbe und spielte zweimal vor Prinz Charles. Als Solist trat er in renommierten Sälen wie der Royal Albert Hall und dem Concertgebouw auf. Mit 2CELLOS tourte er weltweit, veröffentlichte fünf Alben und begleitete Sir Elton John auf Tour.

Ich lebe in Kontrasten: Auf Tour ist es verrückt, danach ziehe ich mich zurück, gehe in die Natur, arbeite in Ruhe. Da schalte ich komplett ab. Diese Balance hält mich fokussiert – keine Meditation, einfach Stille.

Woran arbeitest du gerade? Hauser: Neben meiner Tour und dem Album «Cinema» mache ich ein Projekt namens «Music Unites the World». Ich spiele ein Lied aus jedem Land der Welt – um zu zeigen, wie Musik Kulturen verbindet. Für die Schweiz suche ich übrigens noch den passenden Song! (lacht). Hast du eine Idee, was für die Schweiz passen würde?

Oh ja, ich würde den Song «Vo Luzern uf Weggis zue» (singt). Das Lied ist traditionell, hat Power, und jedes Schulkind kennt es – ein Klassiker.

Oh, danke für den Tipp. Den werde ich mir mal anhören.

