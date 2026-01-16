Hazel Brugger führte als Moderatorin im Mai 2025 durch die drei «Eurovision Song Contest»-Finalshows, die in Basel stattfanden. Bild: sda

Hazel Brugger feierte 2025 ihr Debüt als Moderatorin beim «Eurovision Song Contest». Nun ist sie erneut Teil des Musikwettbewerbs – anders als Nemo und Conchita Wurst, die sich beide kürzlich zurückgezogen haben.

Hazel Brugger feierte vergangenes Jahr ein erfolgreiches Debüt als Moderatorin der drei «Eurovision Song Contest»-Finalshows in Basel.

Wie jetzt bekannt wurde, wird die 32-jährige Komikerin auch dieses Jahr Teil des grössten Musikwettbewerbs der Welt sein.

Hazel Brugger wird Ende Februar gemeinsam mit Barbara Schöneberger durch den deutschen Vorentscheid führen.

Derweil wollen Nemo und Conchita Wurst vorerst möglichst nicht mit dem ESC in Verbindung gebracht werden. Mehr anzeigen

Am Samstag, 28. Februar, steigt in Berlin der deutsche Vorentscheid zum diesjährigen «Eurovision Song Contest», kurz ESC genannt. Neun Acts dürfen ihre Songs präsentieren und auf den Einzug ins grosse Finale am Samstag, 16. Mai, in Wien hoffen.

Bei der Moderation gibt es in diesem Jahr einen prominenten Zugang: Neben Barbara Schöneberger führt zusätzlich Hazel Brugger durch den Abend.

Damit bleibt die Schweizer Komikerin ein Jahr nach der Austragung des weltweit grössten Musikwettbewerbs in Basel, als sie die drei Finalshows moderierte, der ESC-Familie weiterhin treu.

Nemo retournierte ESC-Trophäe

Im Gegensatz zu Nemo: Der Bieler Popstar hat Mitte Dezember 2025 die Siegertrophäe von 2024 an die Verantwortlichen des ESC zurückgeschickt.

«Wenn die Werte, die wir auf der Bühne feiern, hinter den Kulissen nicht gelebt werden, verlieren selbst die schönsten Lieder ihre Bedeutung», kommentierte Nemo auf Instagram. «Bis eure Worte mit euren Taten übereinstimmen, gehört die Trophäe euch.»

Das Duo Barbara Schöneberger und Hazel Brugger kann bei «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026» neun Acts präsentieren. Bild: ARD Das Erste/ SWR

Abstand vom ESC genommen hat diese Woche auch Tom Neuwirth. Er holte 2014 für Österreich unter dem Namen Conchita Wurst den ESC-Sieg. Danach blieb er Teil des Wettbewerbs.

Jetzt will er diese Zeit jedoch hinter sich lassen. «Die Verbindung zum ESC bleibt – als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte», schreibt der Musiker auf Instagram.

Zu seiner Entscheidung werde er sich nicht weiter äussern, erklärt Neuwirth – und meint damit wahrscheinlich die Gründe, die dazu geführt haben, dass er gerade jetzt mit dem ESC auf Abstand geht.

Schöneberger: «70 Jahre voller Glitzer, Drama und Hits»

Nun denn, der deutsche TV-Sender SWR setzt bei der deutschen Vorausscheidung zum ersten Mal auf eine Doppelmoderation.

Für Hazel Brugger wird das keine grosse Umstellung werden, moderierte sie vergangenes Jahr die ESC-Finalshow in Basel doch bereits im Trio mit Sandra Studer und Michelle Hunziker.

Brugger ist wie Schöneberger also ein ESC-erfahrener Host. Diese freut sich denn auch schon ganz toll auf die grosse Jubiläumsshow: «Dieses Jahr wird der ESC 70. 70 Jahre voller Glitzer, Drama und natürlich jeder Menge Hits, die man einfach mitsingen muss.»

Und weiter: «Ich freue mich schon riesig, beim deutschen Vorentscheid auf die allerbesten Momente, die grössten Ohrwürmer und die absolut verrücktesten Outfits zurückzublicken.»

Auch, was ihre neue Moderationskollegin angeht, scheint Barbara Schöneberger zufrieden zu sein: «Dieses Jahr ist Hazel Brugger an meiner Seite. Puh, die Last, allein den perfekten Act für Wien zu finden, fällt mir da richtig schön von den Schultern.»

Brugger: «Musik und Satire haben keine Grenzen»

Hazel Brugger witzelt derweil: «ESC, das ist, wenn Europa zuhört und Deutschland hofft. Sie wissen ja: Musik und Satire haben keine Grenzen, Geschmack allerdings schon.»

Die Komikerin betont, sich bereits auf «unsere erste gemeinsame Moderation» zu freuen, und erklärt: «Dass die Wahl auch auf mich gefallen ist, bedeutet, dass ich einen grossen Vertrauensvorschuss geniesse – oder, dass die Verantwortlichen sonst niemanden gefunden haben.»

Und weiter: «Wenn es einer der neun Acts schafft, Barbara oder mich, uns zwei Quasselstrippen, sprachlos zurückzulassen, hat er meinen vollsten Respekt.»

