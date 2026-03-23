Sänger Heino bei einem Pressetermin 2023. Keystone

Er singt gern über die heile Welt, doch in seinem Leben herrscht nicht nur Sonnenschein: Der deutsche Schlagerstar Heino hat sich mit seinem einzigen Sohn verkracht und sagt: «Er ist die grösste Enttäuschung meines Lebens.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagerstar Heino spricht öffentlich von einem zerbrochenen Verhältnis zu seinem Sohn Uwe und nennt ihn «die grösste Enttäuschung meines Lebens».

Seit dem Tod seiner Frau 2023 herrscht laut Heino völlige Funkstille, während er in seinem Manager eine neue enge Bezugsperson sieht.

Heinos Schwiegertochter widerspricht den Vorwürfen und schildert die Situation aus einer anderen Perspektive. Mehr anzeigen

Volksmusik-Star Heino spricht ungewohnt offen über das schwierige Verhältnis zu seinem Sohn Uwe – und findet dabei klare Worte.

Bei der Premiere seiner RTL+-Doku «Heino – Karamba, Karacho, Kult!» Mitte Mai fehlte Sohn Uwe. Nicht ohne Grund: «Er war nicht eingeladen», sagt Heino gegenüber «Bild». Mehr noch: «Mein Sohn Uwe ist leider die grösste Enttäuschung meines Lebens.»

Seit dem Tod von Heinos Frau Hannelore im Jahr 2023 herrscht Funkstille. «Kein Anruf – weder zu Weihnachten noch an meinem Geburtstag», so der Sänger. Das beschäftigt Heinz Georg Kramm alias Heino (87).

Stattdessen hat Heino eine neue Vertrauensperson gefunden: seinen Manager Helmut Werner. «Helmut sehe ich heute als meinen Sohn an», erklärt er. «Er ist rund um die Uhr für mich da.»

Heinos Schwiegertochter konter

Doch die Vorwürfe von Heino bleiben nicht unbeantwortet. Seine Schwiegertochter Vera Kramm stellt die Situation ganz anders dar.

Gegenüber «Bild» sagt sie: «Man kann einen Menschen nicht immer ausschliessen und dann behaupten, er hätte den Kontakt abgebrochen.» So seien sie und ihr Mann Uwe etwa auch nicht zu Heinos 80. Geburtstag eingeladen gewesen.

Für die öffentlichen Aussagen des Sängers zeigt sie wenig Verständnis: «Ein Sohn ist doch kein Möbelstück, das man einfach austauschen oder entsorgen kann.» Ihr Mann sei weder böse noch berechnend.

Heino hat insgesamt zwei Kinder: Tochter Petra, die erst Jahre nach ihrer Geburt als seine Tochter bekannt wurde, verstarb mit 35 Jahren. Sohn Uwe stammt aus seiner ersten Ehe. Mit seiner 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore hatte Heino keine weiteren Kinder.

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