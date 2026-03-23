  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Grösste Enttäuschung meines Lebens» Schlagerstar Heino enterbt seinen Sohn

Carlotta Henggeler

23.3.2026

Sänger Heino bei einem Pressetermin 2023. 
Sänger Heino bei einem Pressetermin 2023. 
Keystone

Er singt gern über die heile Welt, doch in seinem Leben herrscht nicht nur Sonnenschein: Der deutsche Schlagerstar Heino hat sich mit seinem einzigen Sohn verkracht und sagt: «Er ist die grösste Enttäuschung meines Lebens.»

Carlotta Henggeler

23.03.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schlagerstar Heino spricht öffentlich von einem zerbrochenen Verhältnis zu seinem Sohn Uwe und nennt ihn «die grösste Enttäuschung meines Lebens».
  • Seit dem Tod seiner Frau 2023 herrscht laut Heino völlige Funkstille, während er in seinem Manager eine neue enge Bezugsperson sieht.
  • Heinos Schwiegertochter widerspricht den Vorwürfen und schildert die Situation aus einer anderen Perspektive. 
Mehr anzeigen

Volksmusik-Star Heino spricht ungewohnt offen über das schwierige Verhältnis zu seinem Sohn Uwe – und findet dabei klare Worte.

Bei der Premiere seiner RTL+-Doku «Heino – Karamba, Karacho, Kult!» Mitte Mai fehlte Sohn Uwe. Nicht ohne Grund: «Er war nicht eingeladen», sagt Heino gegenüber «Bild». Mehr noch: «Mein Sohn Uwe ist leider die grösste Enttäuschung meines Lebens.»

Seit dem Tod von Heinos Frau Hannelore im Jahr 2023 herrscht Funkstille. «Kein Anruf – weder zu Weihnachten noch an meinem Geburtstag», so der Sänger. Das beschäftigt Heinz Georg Kramm alias Heino (87). 

Stattdessen hat Heino eine neue Vertrauensperson gefunden: seinen Manager Helmut Werner. «Helmut sehe ich heute als meinen Sohn an», erklärt er. «Er ist rund um die Uhr für mich da.»

Heinos Schwiegertochter konter

Doch die Vorwürfe von Heino bleiben nicht unbeantwortet. Seine Schwiegertochter Vera Kramm stellt die Situation ganz anders dar.

Gegenüber «Bild» sagt sie: «Man kann einen Menschen nicht immer ausschliessen und dann behaupten, er hätte den Kontakt abgebrochen.» So seien sie und ihr Mann Uwe etwa auch nicht zu Heinos 80. Geburtstag eingeladen gewesen.

Millionenvermögen. Heino hat sein Erbe geregelt – einer bekommt alles

MillionenvermögenHeino hat sein Erbe geregelt – einer bekommt alles

Für die öffentlichen Aussagen des Sängers zeigt sie wenig Verständnis: «Ein Sohn ist doch kein Möbelstück, das man einfach austauschen oder entsorgen kann.» Ihr Mann sei weder böse noch berechnend.

Heino hat insgesamt zwei Kinder: Tochter Petra, die erst Jahre nach ihrer Geburt als seine Tochter bekannt wurde, verstarb mit 35 Jahren. Sohn Uwe stammt aus seiner ersten Ehe. Mit seiner 2023 verstorbenen Ehefrau Hannelore hatte Heino keine weiteren Kinder.

Mehr Videos aus dem Ressort

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

«Ich will gewinnen»: Das sagt Veronica Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»

Veronica Fusaro vertritt 2026 die Schweiz am ESC in Wien. Die Thuner Sängerin tritt mit der poppigen Rockballade «Alice» an – und einer klaren Message: Der Song thematisiert Gewalt gegen Frauen.

11.03.2026

Meistgelesen

«Sonst bomben wir weiter» – Trump widerspricht dem Iran und droht schon wieder
Kult-SRF-Auswanderer gehen auf die Barrikaden
Videos zeigen Chaos an US-Flughäfen – jetzt greift Trump zu neuen Mitteln
Quelle sticht Details durch – so sollen die Iran-Verhandlungen abgelaufen sein
Nächste Restaurant-Schliessung trifft Zürcher Oberland

Mehr zum Thema

Nach Eklat um Deutschland-Hymne. Sänger Heino verteidigt geschassten Feuerwehrmann

Nach Eklat um Deutschland-HymneSänger Heino verteidigt geschassten Feuerwehrmann

Seitenhieb. Heino stichelt in neuem Song gegen Helene Fischer

SeitenhiebHeino stichelt in neuem Song gegen Helene Fischer

Musik. Heino will noch mit 104 Jahren auf der Bühne stehen

MusikHeino will noch mit 104 Jahren auf der Bühne stehen

Mehr aus dem Ressort

Karriereende vor Augen. Schlagerduo Amigos: «In ein, zwei Jahren hören wir auf»

Karriereende vor AugenSchlagerduo Amigos: «In ein, zwei Jahren hören wir auf»

«Plötzlich Prinzessin». Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

«Plötzlich Prinzessin»Tochter von Fürst Albert veröffentlicht erste Single

Nach über 30 Jahren. ARD setzt Schlagershow «Immer wieder sonntags» ab

Nach über 30 JahrenARD setzt Schlagershow «Immer wieder sonntags» ab