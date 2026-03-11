Helene Fischer steht seit Jahren auf der Bühne und hat dabei schon so einiges erlebt. (Archivbild) Getty Images/Andreas Rentz

Helene Fischer zählt seit Jahren zu den grössten Stars der Schlagerwelt. In einem Instagram-Video blickte sie nun auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. Die seien nicht immer leicht gewesen, erzählte die Sängerin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer erzählt in einem Instagram-Video, dass sie sich zu Beginn ihrer Karriere «oft wie ein Alien» fühlte, weil sie mehr als nur singen und als Entertainerin auf der Bühne stehen wollte.

Die heute 41-jährige Schlagerstar sagt rückblickend, dass diese Phase nicht leicht war, da viele Menschen ihr Showkonzept zunächst nicht verstanden. Mehr anzeigen

Schlagerstar Helene Fischer (41) gibt ihren Fans eher selten private Einblicke in ihr Leben. Doch während sie sich auf ihre anstehende «360° Stadion Tour» vorbereitet, fand sie vor kurzem bei einem Fotoshooting Zeit für ein paar Fragen. Den Clip teilte sie auf ihrem Instagram-Account. Dabei blickte sie auch auf die Anfänge ihrer langen Karriere zurück: Damals habe sie sich «oft wie ein Alien gefühlt, wenn ich immer anders war als erwartet», gab die Sängerin zu.

«Denn ich wollte schon immer mehr als nur Sängerin sein. Ich wollte entertainen, auf der Bühne stehen», erklärte die 41-Jährige, die im August 2025 zum zweiten Mal Mutter wurde. Es sei anfangs nicht «ganz leicht» gewesen, so der Schlagerstar weiter: «Ich habe mich sehr oft wie ein Ausserirdischer gefühlt, wenn ich einfach beobachtet wurde und alle sich gefragt haben: Was macht sie denn da? Warum singt sie denn nicht nur?»

Helene Fischer denkt an ihr jüngeres Ich: «Lass dir Zeit!»

Jetzt, einige Jahre später und um einiges erfahrener, weiss Fischer, was sie ihrem jüngeren Ich gesagt hätte: «Vertraue immer, immer, immer auf dich selbst. Höre auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz, und jeder Zweifel ist okay und es ist auch ganz, ganz normal. Es muss nicht alles perfekt sein, du darfst wachsen. Lass dir Zeit!»

Inzwischen steht Fischer seit mehr als 20 Jahren im Rampenlicht und hat schon die ein oder andere Überraschung auf der Bühne erlebt. «Also, mir sind schon Kleider geplatzt», beantwortete die 41-Jährige eine Fanfrage. Aber: «The show must go on», erklärt der Schlagerstar und denkt an ein ganz anderes Ereignis zurück: «Was ich wirklich toll fand: Ich habe keinen Blumenstrauss geschenkt bekommen auf der Bühne, aber einen Wurststrauss.» Die Sängerin nahm es mit Humor: «Ich fand es sehr kreativ!»

