Helene Fischer verrät die ersten Gäste ihrer Show

Helene Fischer präsentiert auch in diesem Jahr ihre Musikshow im ZDF. Bild: Henning Kaiser/dpa

Das TV-Publikum darf sich auf eine neue Ausgabe der «Helene Fischer Show» freuen – und mit ihr auf zahlreiche Stargäste. Der Schlagerstar selbst hat nun die ersten Namen bekanntgegeben.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischers traditionelle ZDF-Weihnachtsshow läuft am 25. Dezember.

Die Schlägersängerin verriet nun selbst die ersten Gäste: Mit dabei sind Ayliva, Giovanni Zarrella und Alvaro Soler.

Die Show wird in Düsseldorf aufgezeichnet, wobei Fischer weitere Überraschungsgäste angekündigt hat, die das Event zu einem Highlight machen sollen. Mehr anzeigen

Drei Jahre pausierte «Die Helene Fischer Show». Vergangenes Jahr dann kehrte die ZDF-Festtagsgala von und mit Schlagerstar Helene Fischer auf den traditionellen Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag zurück.

Auch in diesem Jahr wird das Musik-Event wieder im Zweiten zu sehen sein. Prominente Gäste sind wie immer garantiert. Nun wurden die ersten Namen bekannt. Helene Fischer selbst veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite.

«Nur noch zweimal schlafen, ihr Lieben!», schreibt die 40-Jährige. «Die Spannung steigt ins Unermessliche, und ich möchte euch einfach schon ein bisschen mehr verraten: Hier sind die ersten Gäste meiner diesjährigen Show!»

Verlinkt sind die Instagram-Accounts von Sängerin Ayliva (26), ZDF-Star Giovanni Zarrella (46) und Chartsstürmer Alvaro Soler (33), TV-bekannt aus «The Voice Kids» und «Sing meinen Song».

Ayliva ist ein Shootingstar des Jahres 2024

«Das ist noch lange nicht alles!», deutet die Show-Gastgeberin viele weitere Stars an. «Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf!»

In der Rhein-Metropole findet die Aufzeichnung der Show statt, die dann am 25. Dezember, 20.15 Uhr, im Zweiten ausgestrahlt wird.

Ein neues Gesicht dürfte für die viele ZDF-Zuschauer*innen Ayliva sein. Dabei feiert die 26-Jährige derzeit riesige Erfolge auf dem Online-Musikmarkt.

Ihr mit Rapper Apache 207 aufgenommenes Duett «Wunder» wurde mit 24 Millionen Aufrufen zuletzt als das erfolgreichste Musikvideo des Jahres bei YouTube gekürt. Auch in den Jahrescharts von Apple Music als auch Spotify liegt der Song in Deutschland ganz vorne.

