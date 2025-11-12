«Wieder Helene Fischer sein» - Gallery Helene Fischer geht 2026 wieder auf Tournee. Bild: dpa Sie meldet sich aus der Babypause zurück. Bild: dpa In München stellte Fischer ihre Tourneepläne vor. Bild: dpa Als Mutter müsse sie heute mehr planen, sagt Fischer. Bild: dpa «Wieder Helene Fischer sein» - Gallery Helene Fischer geht 2026 wieder auf Tournee. Bild: dpa Sie meldet sich aus der Babypause zurück. Bild: dpa In München stellte Fischer ihre Tourneepläne vor. Bild: dpa Als Mutter müsse sie heute mehr planen, sagt Fischer. Bild: dpa

Ihre Fans mussten lange warten, jetzt kehrt Helene Fischer aus der Babypause zurück – mit einem riesigen Programm. Schweizer Fans können sich freuen, Helene Fischer kommt auch nach Zürich.

DPA, dpa dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer kehrt nach ihrer Babypause mit einer grossen Jubiläumstour zurück und will damit ihren Fans für 20 Jahre Unterstützung danken.

Die Tournee 2026 umfasst Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz – darunter ein Auftritt am 14. Juli in Zürich.

Fischer plant eine 360-Grad-Show mit engem Kontakt zum Publikum, neues Album ist nicht geplant, aber neue Musik bei den Konzerten möglich. Mehr anzeigen

Die deutsche Hit-Sängerin Helene Fischer will ihren Fans mit ihrer neuen Tournee im kommenden Jahr Danke sagen. «Es ist meine Verneigung und mein grosses Dankeschön», sagte sie bei der Vorstellung des Tourprogramms in München.

Sie wolle ihre 20 Jahre auf der Bühne im Jubiläumsjahr mit den Anhängern feiern, die sie seit Jahren begleiten. «Es wird tatsächlich ein Riesen-Fest», sagte die 41-Jährige, die sich mit den Konzerten endgültig aus der Babypause nach der Geburt ihrer zweiten Tochter zurückmeldet. «Wir wollen die grösste Party feiern.»

Konzerte vor 750'000 Fans

Insgesamt will sie im Juni und Juli vor rund 750'000 Fans auftreten – neben deutschen Städten auch in Wien und Zürich. Das Schweizer Konzert findet am 14. Juli 2026 im Hallenstadion statt. 600'000 Tickets sind nach Angaben von Konzertveranstalter Marek Lieberberg bislang weg.

Bei den Auftritten soll es in der Mitte der Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben. «Ich wollte einfach mittendrin sein», sagte Fischer. Und sie wolle «das Erlebnis so intim wie es nur eben geht in einem Stadion» gestalten. Ein neues Album sei nicht geplant; dass es bei den Konzerten trotzdem neue Musik zu hören geben könnte, schloss Fischer aber nicht aus.

Als Mutter mehr planen

Als Mutter zweier Kinder müsse sie heute «natürlich viel mehr organisieren und planen», sagte sie – «wie jede Frau, wie jede Mutter». «Ich bin ja nicht die erste Künstlerin, die eine Tournee startet als Mutter.» Aber die Verantwortung sei heute eine andere. Sie sei nun «verantwortlich nicht nur für sich selbst, sondern auch für zwei Geschöpfe».

Auch darum nehme sie sich für ihre Projekte viel Zeit und sei «jetzt nicht super aktiv auf Social Media». «Ich habe festgestellt, dass das nicht meine Stärke ist.»

Fischer gibt es «nur päckchenweise»

Sie habe gemerkt, «dass ich mich immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, um kreativ zu sein», sagte sie.

«Deswegen gibt es immer nur päckchenweise was von mir.» Im kommenden Jahr gibt es nun ein besonders grosses Paket.

Mehr Videos aus dem Ressort