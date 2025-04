Heute schiesst Jeff Bezos seine Frau und Katy Perry ins All

Katy Perry will heute Montag mit fünf anderen Frauen einen zehnminütigen Kurztrip ins Weltall unternehmen. Bild: IMAGO/imageSPACE

Lauren Sánchez, Partnerin von Jeff Bezos, fliegt am Montag mit fünf Frauen in der Rakete ihres Mannes ins All – mit dabei ist auch Katy Perry. Die Sängerin zeigt auf Instagram, was sie während dem Kurztrip tragen wird.

DPA, Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Katy Perry unternimmt heute Montag einen zehnminütigen Kurztrip ins Weltall.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt die 40-jährigen Sängerin nun, welchen Anzug sie und die fünf anderen Frauen tragen werden.

Der Post mit drei Fotos gibt einen Vorgeschmack auf die ausschliesslich weibliche Besatzung für den Flug ins All. Mehr anzeigen

Lauren Sánchez, Partnerin von Amazon-Boss Jeff Bezos, fliegt heute Montag, ab 15.30 Uhr MESZ, mit fünf Frauen in der Rakete ihres Mannes ins All.

Am Flug mit dem «New Shepard» von Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin nehmen auch Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen, die Unternehmerin Kerianne Flynn teil sowie Popstar Katy Perry teil.

Die 40-jährige Sängerin zeigt nun auf ihrem Instagram-Profil, was die fünf Frauen bei ihrem Kurztrip ins All für Anzüge tragen werden.

Das prominente Sextett trägt blaue Raumanzüge

Auf dem ersten Bild posiert Kerry zusammen mit den fünf anderen Frauen, die mit ihr auf diese besondere Reise gehen werden.

Auf den Fotos trägt das Sextett blaue Raumanzüge. Auf der Brust steht der jeweilige Name der Person.

Die etwa zehnminütige Reise führt die fünf Frauen auf eine Höhe von gegen 100 Kilometern – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit.

Die Rakete startet in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert. Der Starttermin kann sich jedoch kurzfristig wetterbedingt ändern.

Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Zehn davon wurden bisher erfolgreich absolviert. Dabei waren den Angaben zufolge insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug vor drei Jahren war Gründer Bezos selbst an Bord.

