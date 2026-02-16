  1. Privatkunden
Mehrere Tausend Euro erbeutet Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher – dank Hundekamera

DPA

16.2.2026 - 13:57

Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher
Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher. Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten. (Archivbild)

Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten. (Archivbild)

Bild: dpa

Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher. Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck aus dem Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan. (Archivbild)

Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck aus dem Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan. (Archivbild)

Bild: dpa

Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher
Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher. Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten. (Archivbild)

Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten. (Archivbild)

Bild: dpa

Hundekamera warnt sie: Haftbefehls Frau entdeckt Einbrecher. Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck aus dem Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan. (Archivbild)

Die Diebe stahlen unter anderem Schmuck aus dem Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan. (Archivbild)

Bild: dpa

Mehrere Täter brechen ins Haus von Rapper Haftbefehl ein – aber sie werden von seiner Ehefrau ertappt. Was eine Hundekamera damit zu tun hat und was die Polizei zu dem Vorfall sagt.

DPA, DPA

16.02.2026, 13:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere Täter brachen über eine Terrassentür in das Haus von Rapper Haftbefehl ein.
  • Sie wurden von seiner Ehefrau Nina entdeckt, konnten jedoch trotz Polizeieinsatz mit Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro fliehen.
  • Anhan wurde durch eine Hundekamera in der Küche gewarnt, alarmierte die Polizei und zeigte sich erleichtert, dass ihren Kindern und ihr trotz des Schocks nichts passiert ist.
Mehr anzeigen

Rapper Haftbefehl singt von Strassenkriminellen und Gewalt, von Drogendealern und Überlebenskampf – jetzt ist das Haus, in dem er mit seiner Frau Nina Anhan und der gemeinsamen Familie lebt, selbst zum Ziel von Einbrechern geworden.

Auf frischer Tat habe Anhan die dunkel gekleideten Täter bei ihrem abendlichen Beutezug entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. 

Die Unbekannten hebelten demnach eine Terrassentür auf, um ins Haus der Familie im Kreis Böblingen im Bundesland Baden-Württemberg zu gelangen. Danach stiegen sie ein und durchsuchten laut Polizei das Erd- und das Obergeschoss. Als Anhan nach Hause kam, konnte sie die Unbekannten noch sehen und die Beamten alarmieren.

Die rückten zwar an und umstellten das Haus. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Aber zu spät: Die Einbrecher konnten mit ihrer Beute entwischen. 

«Der Schock sitzt bei uns noch tief»

«Ich habe vier bis fünf Männer auf frischer Tat ertappt und bin unendlich erleichtert und dankbar, dass meinen Kindern und mir nichts passiert ist», sagte Anhan nach der Tat der «Bild». «Der Schock sitzt bei uns noch immer tief.» 

Dankbar sei sie vor allem ihrer Hundekamera: Das Gerät in der Küche, mit dem Hunde in Echtzeit kontrolliert werden können, habe sie sofort gewarnt, dass sich jemand im Haus bewege. «Nur dadurch konnte ich die Täter überhaupt ertappen», sagte Anhan.

Tausende Euro erbeutet

Laut Polizei erbeuteten die Einbrecher am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatten bereits die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» über den Beutezug berichtet.

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heisst, gilt derzeit als grösster Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story» veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde.

Geständnis der besonderen Art. US-Rapper brüstet sich in Song mit Mord – und wird verhaftet

Geständnis der besonderen ArtUS-Rapper brüstet sich in Song mit Mord – und wird verhaftet

Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder. 

Es traf auch andere Promis 

Der jüngste Fall reiht sich ein in eine Serie von Einbrüchen, bei denen die Häuser bekannter Persönlichkeiten ins Visier genommen wurden. Ende Januar traf es den Rapper Samra, der mit bürgerlichen Namen Hussein Akkouche heisst. In seiner Wohnung in Berlin sollen Einbrecher unter anderem Schränke durchsucht haben. 

«Ereignis hat mich erschüttert». Christa Rigozzi spricht erstmals über den Einbruch

«Ereignis hat mich erschüttert»Christa Rigozzi spricht erstmals über den Einbruch

Details zur mutmasslichen Beute sind nicht bekannt, aber Samra lobte in einem Post auf seinem Instagram-Kanal, dem 1,5 Millionen Menschen folgen, eine Belohnung von 30'000 Euro aus. «Egal wie sicher man sich fühlt, heute wurde uns gezeigt, du bist es nicht», sagte er in einem Video dazu. 

Auch der Raubüberfall auf den früheren Formel-1-Manager Willi Weber im Dezember sorgte für Schlagzeilen. Drei Männer waren dabei in die Stuttgarter Villa des langjährigen Managers von Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher eingebrochen, fesselten ihn, seine Frau und eine Haushälterin, brachen Tresore auf und stahlen laut Weber Geld und Schmuck. Von den Tätern fehlt weiter jede Spur.

Anders im Fall der Reality-TV-Familie Geiss in Saint-Tropez: Ein halbes Jahr nach dem Raubüberfall auf ihr Luxus-Anwesen wurden im Januar drei Verdächtige festgenommen.

Auch Fussball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wurde Opfer von Einbrechern: An seinem neuen Wohnort in Mailand stahlen sie Uhren und Schmuck im Wert von etwa 500'000 Euro aus dem Hotelzimmer.

