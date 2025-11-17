Als Mutter müsse sie heute mehr planen, sagt Fischer. Peter Kneffel/dpa

2026 wird ein spezielles Jahr für Schlagerqueen Helene Fischer: Die «Atemlos»-Sängerin feiert ihr 20. Bühnenjubiläum. In einem neuen Interview blickt sie auf ihre steile Karriere zurück und gibt Einblicke in ihr Leben als zweifache Mutter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer feiert 2026 ihr 20. Bühnenjubiläum und plant dafür eine grosse Stadiontournee, mit Halt in Zürich.

In einem Interview blickt sie emotional auf ihre Karriere zurück und spricht offen über persönliche Herausforderungen und ihren Partner Thomas Seitel.

Als zweifache Mutter zieht sie sich derzeit bewusst aus der Öffentlichkeit zurück, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Mehr anzeigen

Nächstes Jahr feiert Helene Fischer ihr 20. Bühnenjubiläum. Jetzt blickt sie zurück und teilt sehr persönliche Worte über ihren Partner Thomas Seitel.

Im kommenden Jahr wird Helene Fischer ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum feiern. In einem neuen Interview mit der «Bild»-Zeitung hat sie nun über ihre Karriere und ihr Privatleben gesprochen und dabei intime Einblicke gewährt.

Die Sängerin hat kürzlich ihre grosse Stadiontournee für 2026 angekündigt, bei der sie mit ihren Fans zwei Jahrzehnte ihrer musikalischen Laufbahn feiern möchte. Am 14. Juli ist Helene Fischer im Zürcher Letzigrund zu hören. In einem Gespräch reflektiert sie über ihre Anfänge und zeigt sich dabei dankbar.

Obwohl ihr erstes Album «Von hier bis unendlich» im Jahr 2006 erschien und den Beginn ihrer Karriere markierte, trat sie bereits 2005 im Fernsehen auf. Damals sang sie mit ihrem damaligen Partner Florian Silbereisen in der ARD-Show «Das Hochzeitsfest der Volksmusik». Rückblickend beschreibt sie diesen Auftritt als einen Sprung ins kalte Wasser, da sie keine Erfahrung mit Kameras hatte. «Ich war völlig überfordert. Mir hatte das vorher niemand erklärt», erinnert sich Fischer. Doch letztlich habe alles funktioniert.

Helene Fischer erlaubt sich verletzlich zu sein

Helene Fischer ist in diesem Jahr zum zweiten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Partner Thomas Seitel, einem Luftakrobaten, hat sie zwei Töchter. Seit 2018 sind die beiden ein Paar. 2021 veröffentlichte Fischer das Lied «Hand in Hand» auf ihrem Album «Rausch», das ihre Liebesgeschichte mit Seitel erzählt. «Dieses Lied bedeutet mir wahnsinnig viel. Weil es unsere Geschichte erzählt. Und weil es das erste Mal war, dass ich mich so tief geöffnet habe», sagte sie.

Weiterhin betonte die Künstlerin, die normalerweise nichts Privates preisgibt: «Mit diesem Song habe ich alle ganz tief blicken lassen. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich ihn höre. Alles kam zu 100 Prozent aus mir heraus.» Sie habe sich erlaubt, «verletzlich zu sein. Aber gleichzeitig auch stark», fügte Fischer hinzu.

Derzeit verspürt sie nicht das Bedürfnis, sich der Öffentlichkeit zu öffnen. Sie geniesst die Ruhe und die Zeit mit ihrer Familie. «Dieses Jahr gehört meiner Familie. Ich bin sehr bewusst und sehr zurückgezogen», erklärte sie. Zudem äusserte sie ihre Dankbarkeit: «Ich bin happy, dass alle gesund sind. Ich bin sehr, sehr dankbar für mein momentanes Leben.»

