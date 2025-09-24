«Ich erlitt durch das Outing einen grossen finanziellen Schaden»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schlagerstar Patrick Lindner «Ich erlitt durch das Outing einen grossen finanziellen Schaden»

Bruno Bötschi

24.9.2025 - 04:29

«Mein Vater hat mir nichts zugetraut, er hat meine musikalische Laufbahn immer schlechtgeredet»: Patrick Lindner.
«Mein Vater hat mir nichts zugetraut, er hat meine musikalische Laufbahn immer schlechtgeredet»: Patrick Lindner.
Bild: IMAGO/Future Image

Patrick Lindner blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Seinen inneren Frieden hat er aber längst gefunden. Nun feiert der deutsche Schlagerstar seinen 65. Geburtstag – und blickt auf seine Karriere zurück.

DPA, Bruno Bötschi

24.09.2025, 04:29

24.09.2025, 06:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Patrick Lindner ist seit Jahrzehnten ein gefeierter Schlagerstar. Doch eine Menschen konnte er von seinem Talent nicht überzeugen: seinen eigenen Vater.
  • «Mein Vater hat mir nichts zugetraut», sagt Lindner, der am 27. September seinen 65. Geburtstag feiern kann.
  • Wie jeder Künstler erlebte auch Lindner während seiner Karriere nicht nur Höhenflüge
  • Einen besonders harten Ausschlag nach unten gab es, als eine Zeitung 1999 ungefragt sein Outing als Homosexueller übernahm: Das sei «eine schallende Ohrfeige» gewesen.
Mehr anzeigen

Jugendlicher Charme ist eines der Markenzeichen von Patrick Lindner. Damit verzaubert der deutsche Schlagerstar seit Jahrzehnten seine Fans. Am 27. September wird der Entertainer 65 Jahre alt. Er feiert auf dem Oktoberfest in München.

«Mein Geburtstag fällt nun einmal in die Wiesnzeit», sagt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Da bietet sich das Feiern in einem Festzelt natürlich an.»

Zum 65. Geburtstag wird die Sause etwas grösser ausfallen. 25 enge Freundinnen und Freunde sind eingeladen. Als Münchner weiss er natürlich den Genuss einer frisch gezapften Mass zu schätzen. Der erste Schluck von einem Oktoberfestbier sei «pure Freude.»

Überhaupt scheint es, dass sich Friedrich Günther Raab, wie der Sänger bürgerlich heisst, seinen Sinn für die schönen Dinge des Lebens bewahrt hat. Er sei mit sich im Reinen, privat wie beruflich. Immer war das freilich nicht so.

Outing war «eine schallende Ohrfeige»

Wie wohl jeder andere Künstler mit einer über mehrere Dekaden andauernden Karriere erlebte auch Lindner manchen Tiefpunkt. Einen Ausschlag nach unten gab es, als eine Zeitung 1999 ungefragt sein Outing als Homosexueller übernahm: Das sei «eine schallende Ohrfeige» gewesen.

Eine persönliche Verletzung, die sich auch in CD- und Ticket-Verkäufen habe ablesen lassen: «Ich habe dadurch einen enormen finanziellen Schaden erlitten.»

«Zum Fremdschämen». Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

«Zum Fremdschämen»Schlagerstar Katja Ebstein irritiert mit «Fernsehgarten»-Auftritt

Es ist lange her. Die Erfolgskurve geht längst wieder meist nach oben. Er hat gespürt und erkannt, dass er von seinen Fans auch nach mehr als 35 Jahren im Show-Biz geliebt und geschätzt wird.

Eine Erkenntnis, die ihn, den einst schüchternen jungen Mann, zu einem souveränen Bühnen- und Fernseh-Entertainer reifen liess. Wenn er heute die Bühne betritt, kann er diese Momente geniessen. Er fühle sich frei – und auch privilegiert, einen Beruf auszuüben, der ihn künstlerisch und kreativ erfülle.

Lindner: «Mein Vater hat mir nichts zugetraut»

Auch das war nicht immer so. Denn begonnen hat er als Koch. Als talentierter Koch – immerhin schaffte er es in die Sterne-Küche der Luxus-Herberge Bayerischer Hof.

Später übernahm er eine leitende Position in einer Versicherungskantine. Auch heute noch verbringt Lindner gerne Zeit am Herd, um auf Profi-Level mit Töpfen und Pfannen zu hantieren.

Wäre es nach seinem Vater gegangen, hätte er in seinem Berufsleben ohnehin nie etwas anderes gemacht. Vermutlich nicht das einzige Indiz für dessen Unverständnis für seinen sensiblen, künstlerisch ambitionierten Sohn.

«Mein Vater hat mir nichts zugetraut, er hat meine musikalische Laufbahn immer schlechtgeredet», sagt er und klingt dabei immer noch traurig. In der Doku «Patrick Lindner – Freigesungen» aus der TV-Reihe «Lebenslinien» des Bayrischen Rundfunks erzählt der Sänger, dass das Verhältnis zu seinem Vater bereits in der Kindheit angespannt gewesen sei.

Aber wer weiss, vielleicht war es genau die kategorische Negativhaltung seines Vaters, die Lindner zur grössten Motivation wurde? «Das kann sehr gut sein», meint er, «jedenfalls wollte ich es ihm unbedingt zeigen. Ihm beweisen, dass ich es draufhabe.» Das hat er.

Die besondere Verbindung zu Roland Kaiser

Lindners Tonträger-Katalog weist eine Vielzahl von Hits und Goldenen Alben aus, er hat sich als Schauspieler ausprobiert («Soko 5113» und «Traumschiff»), es bei «Let's Dance» in die siebte Runde gebracht und bekam gleich mehrere, auf ihn zugeschnittene Fernseh-Formate («Patrick Lindner Show» im ZDF).

Bötschi fragt Rolf Knie (1. Teil). «Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»

Bötschi fragt Rolf Knie (1. Teil)«Als Gaston Häni starb, ging auch ein Teil von mir»

Darüber hinaus erhielt er zahlreiche Auszeichnungen; darunter den «Bambi», die «Goldene Stimmgabel» und 2024 den «Bayerischen Verdienstorden». Letzteren bekam er für seine bisherige Laufbahn, seine Verbundenheit mit München und – nicht zuletzt – für seine Patrick Lindner-Stiftung, die unter anderem queeres Leben unterstützt.

Eine besondere Verbindung pflegt der Sänger zu einigen Kollegen und Kolleginnen. Allen voran: zu Roland Kaiser.

Seitdem die beiden vor rund 25 Jahren gemeinsam auf ZDF-«Hitparaden-Tournee» gingen, haben sie sich angefreundet. «Das hat uns zusammengeschweisst», sagt er, «seitdem pflegen wir diese Freundschaft.»

Lindner versuchte sich auf verschiedenen Terrains

Musikalisch hat sich Patrick Lindner in seiner Karriere auf verschiedenen Terrains versucht. Nach seinem Start Ende der 1980er Jahre als volkstümlicher Sänger kredenzte der einstige Koch 1997 mit dem Album «Himmelweit» erstmals moderne Schlagerkost. Ein Sound, dem er – bis auf Ausnahmen – bis heute treu geblieben ist.

Musikalisch hat sich Patrick Lindner, der in wenigen Tagen 65 Jahre alt wird, während seiner Karriere auf ganz unterschiedlichen Terrains versucht.
Musikalisch hat sich Patrick Lindner, der in wenigen Tagen 65 Jahre alt wird, während seiner Karriere auf ganz unterschiedlichen Terrains versucht.
Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images

2005 gestattete sich der Fan von Frank Sinatra und Michael Bublé mit dem Album «Gigolo» einen Ausflug in Swing-Gefilde. Ein kommerzieller Flop – dennoch keine Fehlentscheidung, die er bereuen würde.

«Keinesfalls,» wiegelt er ab, «die Produktion mit der Thilo Wolf Big Band hat mir riesigen Spass gemacht. Ausserdem kann ich in meinen Konzerten nun immer den einen oder anderen Swing-Titel einfliessen lassen.»

Patrick Lindner lebt gemeinsam mit seinem Ehemann und Manager Peter Schäfer in München. Gemeinsam mit seinem früheren Partner hatte er 1998 ein in St. Petersburg geborenes Waisenkind adoptiert.

Mehr Videos aus dem Ressort

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt. Francine Jordi: «Nach dem Tod wird es noch besser»

Bötschi fragtFrancine Jordi: «Nach dem Tod wird es noch besser»

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Stefanie Heinzmann. «Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Stefanie Heinzmann«Es gibt zwei Dinge, die mich in der Schweiz immer wieder nerven»

Meistgelesen

«Unser Präsident feiert, wenn Amerikaner ihre Jobs verlieren, nur weil er keinen Witz verträgt»
Ist Trump Putins Spielchen leid?
Trump teilt vor UNO aus – bei der Schweiz hat er überraschend einen Punkt
Peinlich-Rot für Liverpools 95-Millionen-Einkauf
«Ich erlitt durch das Outing einen grossen finanziellen Schaden»