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Iggi Kelly über seine Familie «Ich fände es komisch, wenn ich Fan meiner Mutter wäre»

Samuel Walder

11.4.2026

Iggi Kelly über seine Familie: «Ich fände es komisch, wenn ich Fan meiner Mutter wäre»

Iggi Kelly über seine Familie: «Ich fände es komisch, wenn ich Fan meiner Mutter wäre»

Iggi Kelly trägt einen bekannten Namen – doch seinen Erfolg will er sich selbst erarbeiten. Nach seinem Auftritt an der Energy Star Night spricht er über seine Musik, seine Familie und kommende Pläne.

10.04.2026

Iggi Kelly trägt einen bekannten Namen – doch seinen Erfolg will er sich selbst erarbeiten. Nach seinem Auftritt an der Energy Star Night spricht er über seine Musik, seine Familie und kommende Pläne.

Samuel Walder

11.04.2026, 11:34

Er hat zwar eine berühmte Familiengeschichte, selber will er aber nicht auf der Erfolgswelle seiner Mutter reiten. Iggi Kelly, Sohn von Patricia Kelly, steigt gerade in der Popwelt steil auf. An der Energy-Star-Night spielt er vor 10'000 Menschen. Für blue News nimmt er sich nach dem Auftritt einige Minuten Zeit. 

Er spricht über seine emotionalen Songs, über den Erfolg seiner Mutter und über die Vorfreude auf seine Tour. Das ganze Gespräch siehst du im Video oben.

Patricia Kelly: «Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne»

Patricia Kelly: «Sechs Wochen nach der OP stand ich wieder auf der Bühne»

Popstar Patricia Kelly musste mehrere Schicksalsschläge verkraften. Das alles hat sie gestärkt. Bei «Lässer» stellt sie ihr neustes Projekt vor: ein Kochbuch. Es ist eine Hommage an ihr Leben und an ihre berühmte Musikerfamilie.

01.10.2025

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