Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»
Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.
26.03.2026
Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Am 14. Mai wird die Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.
- blue News besuchte die 28-Jährige in ihrem Studio in Ostermundigen BE und sprach mit der Musikerin über ihren ESC-Song «Alice».
- Im Gespräch mit blue News spricht Fusaro über den Druck, der wegen der Teilnahme am ESC auf ihr lastet, warum sie schon immer Musikerin werden wollte – und blickt auf ihre bisherige Karriere zurück.
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11.03.2026