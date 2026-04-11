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Bötschi fragt Veronica Fusaro «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Bruno Bötschi

12.4.2026

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sängerin Veronica Fusaro: «Ich gehe nicht an den ESC, um einen Blumentopf zu gewinnen»

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

26.03.2026

Sie steht vor ihrem grössten Auftritt: Veronica Fusaro singt für die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien. blue News traf die Musikerin und fragte, was den ESC für sie so faszinierend macht – und wie viel sie damit verdient.

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Bruno Bötschi, Christian Thumshirn, Jüri Christen

12.04.2026, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Veronica Fusaro vertritt die Schweiz beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Am 14. Mai wird die Musikerin im zweiten Halbfinale antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren.
  • blue News besuchte die 28-Jährige in ihrem Studio in Ostermundigen BE und sprach mit der Musikerin über ihren ESC-Song «Alice».
  • Im Gespräch mit blue News spricht Fusaro über den Druck, der wegen der Teilnahme am ESC auf ihr lastet, warum sie schon immer Musikerin werden wollte – und blickt auf ihre bisherige Karriere zurück.
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