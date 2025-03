Philipp Fankhauser: «Ich habe nie Glückshormone» Philipp Fankhauser ist nach schwerer Krankheit zurück auf der Bühne. Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der Thuner über seine Melancholie und erzählt, warum er trotz dem Wunder der vollständigen Genesung nicht immer nur glücklich ist. 14.03.2025

«Ich gelte vielleicht als abgehoben und arrogant», sagt Philipp Fankhauser. Doch eigentlich habe er einfach nur Hemmungen.

Dank einer Stammzellentransplantation besiegte der Thuner Bluesmusiker die lebensbedrohliche Knochenmarkserkrankung Myelofibrose – und startet nun wieder durch.

Mit Moderatorin Claudia Lässer spricht der 62-Jährige über sein neues Leben. Die Melancholie sei trotz seiner wundersamen Heilung ein treuer Begleiter geblieben, sagt Fankhauser. Und weiter: «Ich wünsche mir eine innere Ruhe zu finden.»

Philipp Fankhauser hätte sich gewünscht, dass er durch die Therapie etwas fröhlicher würde. «Ich habe sonst nie Glückshormone.» Er arbeite jedoch daran, seine Gefühle besser in den Griff zu bekommen.

Bluesmusiker Fankhauser will kein cooler Entertainer sein

Fankhauser sagt, er wolle nicht der coole Entertainer auf der Bühne sein. Auch sei er nicht auf der Suche nach Kontakt mit zu vielen Menschen. Gleichzeitig habe er aber auch Angst, dass er als Musiker nicht gehört werde.

Sein neues Album «Ain't That Something», es ist bereits sein 18., sei das Beste, was er je produziert habe, so Fankhauser, der in zwei Jahren sein 40. Bühnenjubiläum feiern kann.

Wie sich der Bluesmusiker in all den Jahren immer treu geblieben ist und warum er sich selbst nicht als Künstler bezeichnet, erfährst du in der ganzen Sendung.

Die ganze Sendung mit Philipp Fankhauser

… und hier als Podcast: