Der angeschlagene Ozzy Osbourne erfüllt sich einen Traum: Der 76-Jährige will im Juli noch einmal bei einer grossen Show auftreten. Und das, obwohl der Sänger seit einiger Zeit nicht mehr gehen kann.

Trotz der gesundheitlichen Probleme von Frontmann Ozzy Osbourne ist in diesem Sommer ein Comeback geplant – für einen Abend.

«Ich kann nicht mehr gehen.» Black-Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne hat bekannt gegeben, dass er aufgrund seiner Parkinson-Erkrankung seit einiger Zeit nicht mehr gehen kann.

Dennoch will der 76-Jährige am 5. Juli mit der Originalbesetzung seiner Band Black Sabbath im Villa Park von Birmingham ein grosses Konzert geben.

Es sei Zeit für ihn, etwas zurückzugeben, sagt der Sänger in der britischen Zeitung «The Sun».

Sharon Osbourne: «Ozzys Stimme ist so gut wie nie zuvor»

Ozzy Osbourne, Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward sollen beim «Back to the Beginning»-Festival erstmals seit 20 Jahren wieder gemeinsam auf der Live-Bühne stehen. Die Einnahmen sollen gemeinnützigen Einrichtungen gespendet werden.

In «The Sun» äussert sich auch Osbournes Ehefrau Sharon zum geplanten Auftritt: «Ozzy ist sehr glücklich, dass er zurückkommt und sehr emotional deswegen.»

Parkinson sei eine fortschreitende Krankheit, so die 72-Jährige. «Es ist nichts, was man stabilisieren kann. Es betrifft verschiedene Teile des Körpers, und seine Beine sind betroffen. Aber seine Stimme ist so gut wie nie zuvor.»

Black Sabbath – eine der einflussreichsten Heavy-Bands

Ozzy Osbourne und sein Bandkollege Geezer Butler stammen beide Birmingham, wo Black Sabbath 1968 gegründet wurde. Sie gilt als eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands.

2017 spielten Black Sabbath in der englischen Stadt ihre letzten Konzerte.

Seine eigene Abschiedstournee hatte Osbourne, der mit seiner Familie durch die Reality-Serie «The Osbournes» zusätzliche Bekanntheit erlangt hatte, 2023 abbrechen müssen. 2020 hatte der Sänger eine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

