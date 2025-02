Superstar Teddy Swims: «Ich möchte auf eine Farm in der Schweiz ziehen» Der amerikanische Singer-Songwriter tritt im Zürcher Hallenstadion auf. Ursprünglich war das Konzert in einer kleineren Location geplant, wurde jedoch aufgrund der hohen Nachfrage verlegt. 18.02.2025

Teddy Swims tritt diese Woche im Zürcher Hallenstadion auf. Im Interview erzählt der US-amerikanische Singer-Songwriter, warum er gerne in der Schweiz Hühner züchten würde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Morgen Dienstag, 25. Februar 2025, tritt Teddy Swims im Hallenstadion Zürich auf.

Der amerikanische Musiker ist mit seinem Album «I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)» auf Tour.

Seinen grössten Erfolg feierte der 25-Jährige mit seiner Hit-Single «Lose Control».

Im Interview erzählt der US-amerikanische Singer-Songwriter, warum er gerne in der Schweiz leben möchte. Mehr anzeigen

Teddy Swims, mit bürgerlichem Namen Jaten Dimsdale, erlangte 2019 erstmals Aufmerksamkeit durch das Veröffentlichen von Coverversionen auf YouTube, darunter Michael Jacksons «Rock With You» und Shania Twains «You're Still The One».

Diese Videos erzielten Millionen von Aufrufen und führten 2020 zu einem Plattenvertrag mit Warner Records.

Mit dem Hit «Lose Control» aus seinem Debütalbum «I've Tried Everything But Therapy» gelang ihm 2023 endgültig der Durchbruch. Der Song wurde auf YouTube über 240 Mio. mal geklickt.

Im Interview im Video erzählt der US-amerikanische US-amerikanische Singer-Songwriter, was er über die Schweiz weiss und warum er gerne hier eine Farm mit Hühnern und Kühen hätte.

