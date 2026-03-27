Sängerin To Athena über ihr Burnout und den Song «Collide» Arbeiten bis zur Erschöpfung: To Athena machte ihre Leidenschaft zum Beruf – und verlor dabei die Balance. Heute blickt die Schweizer Musikerin offen auf ihr Burnout zurück und erklärt, was sie daraus gelernt hat. 26.03.2026

Ein Burnout brachte To Athena an ihre Grenzen – und zwang sie zum Innehalten. In der Sendung «On The Rocks» erzählt die Musikerin, warum ihr Beruf alles andere als «shiny» ist und was sie von KI in der Musik hält.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der blue Sendung «On The Rocks» spricht To Athena offen über ihr Burnout – und die Schwierigkeit, Grenzen zu erkennen, wenn Leidenschaft zum Beruf wird.

Sie gibt Einblick in den wenig glamourösen Alltag als Musikerin in der Schweiz, geprägt von viel Arbeit und unsicheren Einnahmen.

Ausserdem positioniert sie sich klar gegen KI in der Musik und setzt bewusst auf künstlerische Authentizität. Mehr anzeigen

Für Tiffany Limacher war der logische Weg nicht immer der richtige. Der erste Schweizerdeutsche Song, den die Musikerin – besser bekannt als To Athena – geschrieben hat, passte zunächst gar nicht in ihre bisher englischsprachige Diskografie.

Ihn dennoch zu veröffentlichen, habe sich richtig angefühlt, erzählt sie in der blue Sendung «On The Rocks». «Es gab in meiner Karriere ein paar Momente, in denen ich den logischeren, lukrativeren Schritt hätte gehen können, aber ich bin den Schritt gegangen, den ich lieber machen wollte», sagt To Athena. «Das war wichtig, um herauszufinden, wer ich bin.»

«Angscht», wie der Song heisst, hat auf Spotify mittlerweile fast vier Millionen Streams. Den grossen kommerziellen Hit sucht To Athena aber nicht. «Es geht mir um die Musik und ums Kreativsein. Nicht um die Zahlen. Sonst würde ich ganz andere Musik machen.»

In der Schweiz von der Kunst zu leben, sei ohnehin schwierig. «Eine Büez», nennt To Athena ihre Arbeit als Musikerin. Die Gage für Liveauftritte teile sie mit einem Orchester – für sie bleibe also nicht viel übrig. «Der Beruf Sängerin ist nicht shiny», sagt sie. Aktuell lebt sie von einem Stipendium einer Stiftung.

«Es ist nicht shiny» – Sängerin To Athena über das harte Leben als Musikerin Streams in Millionenhöhe, Auftritte mit einem ganzen Orchester – und trotzdem bleibt finanziell wenig übrig. To Athena spricht offen über die harte Realität des Musiker*innenlebens in der Schweiz. 26.03.2026

Bevor sie dieses erhalten habe, habe sie ständig gearbeitet. «Wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ist es schwierig, die Grenze zu erkennen, weil es ja Spass macht», so To Athena. Sie habe so lange und so viel gearbeitet, bis sie ein Burnout hatte.

In ihrem neuesten Song «Collide» verarbeitet sie diese Erfahrung. «Für mich war es wichtig, diese Grenze zu überschreiten, damit ich sie kennenlernen konnte», sagt To Athena rückblickend.

«Nichts hinter meiner Musik ist KI und wird es auch nie sein»

Ihre Musik klingt mitunter so geschliffen und perfekt, dass sie sich dafür schon rechtfertigen musste – einige vermuteten künstliche Intelligenz dahinter. Also nahm sie ein Video auf und sang direkt in die Kamera. «An alle, die denken, ich sei KI: Ich bin's nicht», schrieb sie dazu in den sozialen Medien. «Nichts hinter meiner Musik ist KI und wird es auch nie sein», stellt die Sängerin auch in «On The Rocks» klar.

Künstliche Intelligenz in der Musik interessiert sie nicht. «Für mich als Musikerin ist der Reiz der Musik nicht das Produkt, sondern der Weg dorthin», sagt sie. Das Schreiben, Ausprobieren, Verarbeiten. KI nehme diesen Prozess – und damit alles Menschliche – weg und sei deshalb für die Musik eher problematisch. Solange KI die Live-Musik aber nicht gefährde, habe sie keine existenzielle Angst davor.

Sängerin To Athena über KI in der Musik Ihre Musik klingt so perfekt, dass manche dahinter schon künstliche Intelligenz vermuteten. To Athena widerspricht klar – und erklärt, warum KI für sie den Kern des Musikmachens bedroht. 26.03.2026

Aktuell ist To Athena in der 3+-Sendung «Sing meinen Song» zu sehen. Sie habe zunächst befürchtet, dass ihr die Versionen der anderen ihrer Songs nicht gefallen könnten. Diese Sorge habe sich zum Glück nicht bestätigt. «Du wirst beschenkt mit deinen eigenen Songs in so anderen Versionen», sagt To Athena. «Das ist einfach nur schön.»

Die ganze Sendung mit To Athena siehst du hier