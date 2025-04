Johannes JJ Pietsch startet für Österreich am ESC: «Ich mache mir fast in die Hosen» Am 15. Mai findet der zweite Halbfinal des Eurovision Song Contest in Basel statt. Johannes Pietsch (23) steht dann für Österreich Start stehen. Der gilt als der Favoriten. Wie nervös ihn das macht, siehst du im Video. 31.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Johannes JJ Pietsch, ein Kontertenor aus Wien mit philippinischen Wurzeln, vertritt Österreich am diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel.

Der 23-jährige Musiker freut sich auf die Begegnungen mit anderen Musiker*innen und die Energie des Publikums.

Obwohl er die Nervosität offen zugibt, sieht er den Vergleich mit Nemo als Ehre – betont aber gleichzeitig, dass sein Song «Wasted Love» einen ganz eigenen Stil habe. Mehr anzeigen

Johannes JJ Pietsch ist 23 Jahre alt und kommt aus Wien. Seine Wurzeln liegen in den Philippinen. Wenn man nach ihm googelt, steht, er sei ein Kontertenor.

Und das stimmt auch, denn am diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel will er für Österreich mit einer klassischen Nummer auftrumpfen.

JJ freut sich auf den Austausch mit den Künstler*innen

«Ich freue mich auf das Kennenlernen und den Austausch mit den anderen Teilnehmern und auf die Energie des Publikums», sagt Pietsch im Interview mit blue News.

Zwei der anderen Teilnehmer*innen sind ihm aber nicht unbekannt. Das Duo Abor & Tynna, die Deutschland am diesjährigen ESC vertreten werden, stammen ebenfalls aus Wien.

«Ich habe die beiden kürzlich in Wien auf einen Kaffee getroffen. Wir haben dann zusammen auch einige kleine Filme für Social Media gedreht», verrät Johannes JJ Pietsch.

Mit dem Vater des Duos, so der Kontertenor weiter, sei er zudem schon einmal auf der Bühne gestanden. Besser gesagt: Pietsch stand auf der Opern-Bühne und der Vater von Abor & Tynna im Orchester spielte.

Johannes JJ Pietsch tritt mit einer Pop-Oper an

Johannes JJ Pietsch tritt am diesjährigen ESC der dreiminütige Pop-Oper mit dem Titel «Wasted Love». Da liegt die Frage nahe, ob ihn Nemo inspirierte. Der Popstar aus Biel gewann mit dem Song «The Code» den letztjährigen ESC für die Schweiz.

«Mit Nemo verglichen zu werden, ist eine grosse Ehre für mich», sagt Pietsch. Sein Song «Wasted Love» habe jedoch seine ganz eigenen Stil.

Wie sich Johannes JJ Pietsch in den nächsten Wochen auf den Eurovision Song Contest vorbereitet, warum er vor lauter Nervosität fast in die Hose macht und wie hoch er seine Siegeschancen einschätzt, erfährst du im Video.

