Jubel in Genf, Schulterzucken in Frauenfeld: «Ich schaue nur Männer-Fussball» Wie sehr interessiert die Frauen-Nati am Openair Frauenfeld? Die Meinungen auf dem Festival-Gelände sind gespalten. 10.07.2025

Wie sehr interessiert die Frauen-Nati am Openair Frauenfeld? Die Meinungen auf dem Festival-Gelände sind gespalten.

Redaktion blue News Dominik Müller

Es war ein Nervenkrimi: Riola Xhemaili erlöst die Schweiz am Donnerstag im Stade de Genève in der Nachspielzeit und beschert ihr das 1. Viertelfinal-Ticket der Geschichte. Auch am Openair Frauenfeld ist die Frauen-EM präsent: Zahlreiche Festival-Gänger*innen haben sich für ein Nati-Shirt als Outfit entschieden.

Auch vom Angebot, das Spiel im Public Viewing zu verfolgen, machen viele Besucher*innen Gebrauch – und dies trotz Konzerten, die parallel stattfinden.

Alle Musikfans im EM-Fieber? Nicht so ganz, wie eine Umfrage von blue News Host Bettina Bestgen auf dem Gelände zeigt. «Frauen-Fussball ist nicht so interessant», sagt ein Besucher. «Ich habe den Goalie von Portugal mega gefeiert», sagt ein anderer. Alle Antworten erfährst du im Video.

Aktuelle Ereignisse rund ums Openair Frauenfeld findest du im Ticker.

Mehr zum Openair Frauenfeld