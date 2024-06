«Ich war heimlich schwanger»

Anfang der Neunzigerjahre startete Andrea Berg ihre Musikkarriere. Heute zählt sie zu den grössten Schlagerstars Deutschlands. Bild: Bernd Weißbrod/dpa

Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert Andrea Berg mit ihrer Musik die Fans. Für ihre Karriere habe sie privat oft zurückstecken müssen, sagt die 58-Jährige. Sogar ihre Schwangerschaft hielt sie geheim.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit mehr als 30 Jahren steht Schlagersängerin Andrea Berg auf der Bühne.

Für ihre Karriere musste die 58-Jährige privat immer wieder zurückstecken, wie sie im Interview mit der «Bild» offenbart.

Weil ihr Produzent befürchtete, dass sich Bergs Schwangerschaft negativ auf ihre Karriere als Sängerin auswirken könnte, wurde die Plattenfirma nicht eingeweiht.

«Ich war quasi heimlich schwanger», sagt Berg. Mehr anzeigen

Andrea Berg begeistert seit über 30 Jahren ihre Fans mit Hits wie «Du hast mich tausendmal belogen» oder «Ja ich will». Die Schlagersängerin ist zudem bekannt für ihre spektakulären Bühnenshows.

«Der Weg der Arzthelferin Andrea Zellen aus Krefeld zur erfolgreichsten Sängerin Deutschlands gehört mit Sicherheit zu den grössten Phänomenen deutscher Musikgeschichte», glaubt denn auch die «Bild».

Ein Weg, der nicht immer nur einfach war. Sie liebe es, betont die Sängerin, Konzerte zu geben. «Danach zieht es mich aber direkt wieder nach Hause, zum Krafttanken.»

Andrea Berg bezeichnet ihre Tochter als Wunschkind

Ihre Familie sei das Beste, was sie habe, so Andrea Berg. Die Sängerin ist seit 2007 mit dem Sport- und Hotelmanager Uli Ferber in verheiratet. Es ist für beide die zweite Ehe.

Ihre Familie war es, die sie anfänglich geheim halten sollte. Und das kam so: Die Sängerin ist Mutter einer Tochter. Lena-Maria kam 1998 auf die Welt. Von der Schwangerschaft sollte jedoch niemand wissen.

Andrea Berg bezeichnet ihre Tochter als absolutes Wunschkind – und das, obwohl die Beziehung mit dem Vater des Kindes rasch scheiterte. «Das war mir egal, ich freute mich wahnsinnig auf mein Baby», sagt Berg.

Ihr Musikproduzent Eugen Römer hatte jedoch Bedenken. Andrea Berg war während ihrer Schwangerschaft gerade mit der Produktion ihres zweiten Albums «Gefühle» beschäftigt.

Andrea Berg: «Die war nicht Plattenfirma eingeweiht»

Römer befürchtete, die Schwangerschaft könnte sich negativ auf den Verlauf von Bergs Karriere auswirken.

«Darum beschlossen wir, die Plattenfirma nicht einzuweihen. Sie erfuhren erst von Lena-Maria, als sie schon auf der Welt war. Ich war quasi heimlich schwanger», offenbart Andrea Berg jetzt in der «Bild».

In der Folge wurde schnell klar, die Skepsis des Produzenten war unbegründet. «Gefühle» stieg bis auf Rang zehn in der deutschen Albumcharts hoch.

Dieser Erfolg motivierte Berg, sich künftig zu 100 Prozent auf ihre Karriere als Sängerin zu fokussieren: Sie hängte ihren Job als Arzthelferin an den Nagel, zuvor hatte sie sich nur während den Wochenenden der Musik gewidmet.

Heute zählt Andrea Berg mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Künstler*innen Deutschlands. Im kommenden Herbst erscheint ihr 17. Studioalbum. Es trägt den Titel «Einfach nur Andrea Berg».

Und im Februar und März 2025 folgt die nächste Tourneen – mit Konzerten in der Deutschland, Österreich und der Schweiz.

