«Ich habe jahrelang angeklopft – und bin jetzt voll dabei» In der Sendung «On The Rocks» spricht Piero Esteriore über seine zweite Karriere und seine aktuellen Auftritte bei «Das Zelt» 10.04.2025

Er wurde gefeiert, scheiterte öffentlich – und steht heute wieder auf der Bühne: Piero Esteriore erlebt mit seinen Brüdern ein musikalisches Comeback. In der Sendung «On the Rocks» spricht er über zweite Chancen, Zirkusgefühle und eine Reise, die fast am Zoll endete.

Er wurde bekannt durch «MusicStar» und den Eurovision Song Contest, doch sein Weg war nicht immer einfach: Piero Esteriore. Der 47-jährige Musiker aus Laufen BL hat in seiner Karriere Höhen und Tiefen erlebt.

Nach seinem dritten Platz bei «MusicStar» im Jahr 2004 vertrat er die Schweiz beim Eurovision Song Contest mit «Celebrate!», erhielt jedoch keine Punkte und schied im Halbfinale aus.

Trotzdem erreichte sein Debütalbum «1 Secondo» Platz 3 der Schweizer Charts, und die Single «Mammamia» schaffte es in die Top 10. In den folgenden Jahren veröffentlichte er mehrere Alben und Singles, die in den Schweizer Charts platziert waren.

«Wie ein Zirkus, aber doch kein Zirkus»

2019 trat Esteriore gemeinsam mit seinen Brüdern Mimmo, Gabriele und Amedeo als «Esteriore Brothers» in der italienischen Castingshow «Tú sí que vales» auf und rührte Jury und Publikum zu Tränen. Dieser emotionale Auftritt markierte ein beeindruckendes Comeback und führte zu einer erfolgreichen Tournee durch Europa.

Bei «On the Rocks» trifft Piero Esteriore auf Adrian Steiner, den Gründer von «Das Zelt» und ehemaligen Veloartisten, der mit seinem mobilen Tourneetheater seit über 20 Jahren die Schweiz bereist.

Das Gefühl in «Das Zelt» aufzutreten, sei schon sehr speziell, meint Esteriore im Gespräch mit Moderator Frank Richter. «Du kommst herein und denkst, es sei ein Zirkus. Dann ist es aber doch kein Zirkus – aber man kann wahnsinnig viel herausholen. Es ist genial», meint Esteriore. Sogar in Kanada und den USA seien sie auf das spezielle Setup angesprochen worden.

Steiner sagt, er sei von Piero Esteriore fasziniert. «Zunächst bei ‹MusicStar›, 1,5 Millionen Leute haben ihn im TV gesehen. Und jetzt startet er mit seinen Brüdern die zweite Karriere, wird in kurzer Zeit zu einem Welterfolg. Welcher Künstler wird schon in Rom oder Sydney auf der Strasse erkannt – eine unglaubliche Geschichte.»

Esteriore sagt mit einem Schmunzeln: «Wenn ich für tot erklärt werde und jetzt wieder auferstanden bin, habe ich alles richtig gemacht.» Seine zweite Karriere sei schon speziell – jahrelang habe er versucht, auf die grosse Bühne oder ins Fernsehen zu kommen. «Jetzt plötzlich rufen alle an – und du bist voll dabei.»

Wegen einer Ecke durfte er nicht mehr ausreisen

Jetzt tritt Esteriore in «Das Zelt» auf. Esteriore ist denn auch voll des Lobes für Adrian Steiner. «Er hat ein tolles Konzept auf die Beine gestellt. Die Leute fühlen sich umarmt, es ist ein Family-Feeling, man kann auch mit den Kindern kommen.»

«Es steckt schon extrem viel Aufwand dahinter, so ein Zelt auf Tournee zu schicken», erklärt Steiner. Über 100 Personen seien fest angestellt, die Logistik sei enorm. «Am Ende des Tages sind wir eigentlich ein Logistikunternehmen – aber noch viel mehr.»

Steiner war früher selbst als Künstler unterwegs, trat unter anderem als Fahrradakrobat. «Mit 26 habe ich dann aufgehört und angefangen zu studieren. Ich habe nie bereut, dass ich aufgehört habe – zum Beispiel musste ich nicht mehr vier Stunden trainieren.»

Für Piero Esteriore sind die Auftritte im «Das Zelt» ganz speziell – doch an einen Auftritt mag er sich noch ganz besonders erinnern. «Wir waren in Caracas, der Hauptstadt Venzuelas, zu Gast. Wir hatten nur eine Probe, haben noch mit einem Orchester performt. Alles lief reibungslos – bis zur Ausreise. Ich blieb am Zoll stecken, weil eine Ecke meines Passes eingerissen war. Erst das Konsulat konnte mir aus der Patsche helfen.»

