Hinter dem Tresen am Gampel: «Innerhalb einer Stunde gehen bis zu 600 Biere über die Theke» Die Partyzelte bilden nebst der Livemusik das Herzstück am Openair Gampel. blue Music Host Bettina Bestgen hat in einer proppenvollen Bar den wohl strengsten Job am Festival angetreten. 18.08.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es gibt wohl nicht viel strengere Jobs am Openair Gampel als in einem Partyzelt die Feierwütigen an der Bar zu bedienen.

blue Music Host Bettina Bestgen hat sich für eine Stunde hinter den Tresen in der Bar Clemenz gestellt.

Wie es ihr ergangen ist, siehst du im Video. Mehr anzeigen

«Iischi Party» heisst der offizielle Slogan am Openair Gampel. Der Name ist Programm: Das Lineup umfasst ebenso viele DJs wie Bands. Die zahlreichen Partyzelte sind mindestens so wichtig für das Gampel-Erlebnis wie die Auftritte auf den beiden Bühnen.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Die grosse Bedeutung der Festkultur ist auch der besonderen Geschichte des Festivals geschuldet: Das Openair Gampel ist vom kleinen Walliser Dorffest zum wohl grössten Dorffest der Schweiz angewachsen.

In den Partyzelten herrscht in den Abend- und frühen Morgenstunden emsiges Treiben. Kein Prophet, wer in dieser Zeitspanne eine besonders herausfordernde Schicht für das Personal ahnt. blue Music Host Bettina Bestgen hat den Selbstversuch gewagt und sich in der Bar Clemenz hinter den Tresen gestellt.

Im Video erfährst du, wie sich Bettina in der ungewohnten Rolle schlägt, wie viel Umsatz sie generiert, wie viel Trinkgeld sie erhält und was für Sprüche sie sich anhören muss.

Und übrigens: Auch wenn das Openair Gampel am Sonntagnachmittag zu Ende ging, überträgt blue Music am Sonntagabend zeitversetzt das Konzert von Rapper Stress. Seine «MTV-Unplugged»-Show kannst du dir ab 19 Uhr im Free-TV auf blue Zoom und im Stream auf blue News anschauen und -hören.