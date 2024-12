Ist Bill Kaulitz bereits wieder frisch verliebt?

Bill Kaulitz soll wieder Single sein. picture alliance/Eventpress

Die Beziehung zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers scheint Geschichte zu sein. Im Podcast «Kaulitz Hills» schwärmt der Tokio-Hotel-Sänger stattdessen von einer romantischen «Schicksalsbegegnung» im Flugzeug.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schicksalhafte Begegnung im Flugzeug: Bill Kaulitz lernte während eines Fluges von Mexiko nach Peru einen attraktiven Deutschen kennen, mit dem er lang flirtete und tiefgründige Gespräche führte.

Kaulitz und sein Sitznachbar tauschten Telefonnummern aus. Der Sänger lud ihn zudem zum Tokio-Hotel-Konzert in Lima ein und setzte ihn auf die Gästeliste.

Nach den Trennungsgerüchten um Bill Kaulitz und Marc Eggers deutet der Sänger nun an, dass er offen für eine neue Liebe ist, und sieht die Begegnung als Zeichen des Universums. Mehr anzeigen

«Es ist eine ganz romantische Sache passiert», erzählt Bill Kaulitz (35) in der neuen Folge seines Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood».

Aktuell befindet sich der Sänger mit seiner Band Tokio Hotel auf Tour. Bei einem Flug von Mexiko nach Peru sei es dabei zu einer «Schicksalsbegegnung» gekommen: «Ich sitze da, und auf einmal kommt er rein. Ein bildschöner Mann. Er setzt sich neben mich und sagt sofort: ‹Also, das gibt es ja nicht!›»

Dass es sich bei seinem Sitznachbarn um einen Deutschen gehandelt habe, sei Kaulitz zufolge eine glückliche Fügung des Universums gewesen – zumal der Platz neben ihm eigentlich von seinem Bruder Tom (35) besetzt gewesen wäre, der jedoch mit einem anderen Flugzeug geflogen sei.

«Er kommt hin, er setzt sich. Haare auf der Brust, die gucken schon oben aus dem Shirt raus, also wirklich hot», schwärmt Bill Kaulitz. «Der Flug ging sechs Stunden. Am Anfang hat er noch kurz seine Kopfhörer aufgesetzt, fing noch einen Film an – aber dann kamen das Essen und die Drinks, wir haben beide Whiskey-Cola bestellt. Und dann haben wir bestimmt fünf, sechs, sieben Whiskey-Cola getrunken zusammen.»

«Das Universum hat mir ein kleines Zeichen geschickt»

Er habe mit dem attraktiven Fremden «sechs Stunden lang durchgeplauscht», verrät der Sänger. «Richtig schön Deep Talk, und es hat so geknistert.»

Noch während des Fluges hätten sich die beiden versprochen, in Kontakt zu bleiben. «Ich habe mit ihm sofort Nummern ausgetauscht», offenbart Kaulitz. Zudem habe er seiner neuen Bekanntschaft einen Platz auf der Gästeliste für das Tokio-Hotel-Konzert in Lima zugesichert.

Nach dem Flirt sei er «richtig gut gelaunt» gewesen, erklärt der Musiker, der es «gerade sehr schwer habe» und «die ganze Zeit leide».

Damit dürfte Bill Kaulitz weiter die Gerüchteküche anheizen: Seit geraumer Zeit vermuten Fans, dass die Liaison zwischen ihm und dem Youtuber Marc Eggers (38) ein jähes Ende gefunden habe.

Nun scheint der Sänger offen für eine neue Liebe zu sein: «Eigentlich hasse ich diesen Spruch: Wenn sich eine Tür schliesst, öffnet sich eine andere. Gestern hatte ich richtig das Gefühl, das Universum hat mir ein kleines Zeichen geschickt.»

