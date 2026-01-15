  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kontroverse um «Felicità» Italo-Popstar Romina Power bezeichnet ihren 1980er-Hit als «banal»

Bruno Bötschi

15.1.2026 - 13:23

Romina Power zusammen mit ihrem Ex-Partner und -Ehemann Al Bano Carrisi bei einem Medienauftritt im Jahr 2018.
Romina Power zusammen mit ihrem Ex-Partner und -Ehemann Al Bano Carrisi bei einem Medienauftritt im Jahr 2018.
Bild: imago/SKATA

Mit Hits wie «Sharazan» und «Felicità» eroberten Romina Power und Al Bano einst ein Millionenpublikum. Nun sorgt die Sängerin mit kritischen Äusserungen über ihr musikalisches Vermächtnis für eine heftige Debatte in Italien.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi

15.01.2026, 13:23

16.01.2026, 09:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit dem Hit «Felicità» eroberte Romina Power im Duo mit Al Bano im Jahr 1982 in Europa ein Millionenpublikum.
  • Jetzt sorgt die 74-jährige Sängerin mit kritischen Äusserungen zu ihrem einstigen Hit in Italien für eine heftige Kontroverse.
  • «Die Musik, die ich mit Al Bano in den 1980er Jahren gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre», sagt Power in einem Podcast.
Mehr anzeigen

Mit Liedern wie «Sharazan» und «Felicità» eroberte das einstige Ehepaar Al Bano und Romina Power Mitte der 1980er Jahre ein Millionenpublikum in Europa.

Jetzt sorgt die 74-jährige Sängerin in den italienischen Medien mit kritischen Äusserungen über ihre ehemalige musikalische Tätigkeit für grosse Diskussionen.

Sie habe den Song «Felicità» bereits 1982, also im Jahr seiner Veröffentlichung, als «banal» empfunden und ursprünglich nicht singen wollen, so Power im Podcast «Supernova» von Moderator Alessandro Cattelana.

«Felicità» zählt zu den bekanntesten Liedern des Duos Al Bano und Romina Power und eroberte beim Festival von San Remo 1982 den zweiten Platz und schaffte später in der italienischen Hitparade sogar Platz eins.

Hitzige Reaktionen

«Die Musik, die ich mit Al Bano in den 1980er Jahren gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre», sagt Romina Power im Podcast «Supernova»

Diese Aussagen lösten umgehend eine Kontroverse in den italienischen Medien aus.

Der Textautor von «Felicità», Popi Minellono, kritisierte die Sängerin scharf. Sie habe ihrem Publikum und einem Lied, das ihr grosse Popularität verschafft habe, Unrecht getan, sagte er in der italienischen Fernsehsendung «La Volta Buona». «Felicità» habe wesentlich zu Powers künstlerischem Erfolg beigetragen.

Loredana Lecciso, die heutige Partnerin von Al Bano, bezeichnete Powers Distanzierung von dem Lied als unverständlich. Es sei, als würde man sich von einer weltweiten Hymne distanzieren.

Power: «Nur wer Streit sucht, kann überall Bosheit sehen»

Romina Power reagierte später über soziale Netzwerke auf die Kritik. Der Begriff «banal» sei nicht beleidigend, schrieb sie auf Instagram. Er bezeichne etwas Alltägliches oder Neutrales.

Zudem kritisierte sie, dass ein einzelnes Wort aus einem längeren Gespräch herausgelöst und für eine Kontroverse genutzt worden sei. Dies sei weder korrekt noch professionell.

Konzert in Zürich. Al Bano über Comeback mit Romina: Sie stellte eine Bedingung

Konzert in ZürichAl Bano über Comeback mit Romina: Sie stellte eine Bedingung

Gleichzeitig betonte sie ihre Zuneigung zu «Felicità»: Sie singe das Lied immer noch gern, weil sie die Freude im Publikum sehe, die auch auf sie abfärbe. «Nur wer Streit und Kontroversen sucht, kann überall Bosheit sehen», erklärte sie.

Al Bano und Romina Power sind ein bekanntes italienisches Gesangsduo, das besonders in den 1970er und 1980er Jahren grosse musikalische Erfolge feierte.

Das Paar heiratete 1970 und trennte sich 1999. Nach der Scheidung setzt Al Bano seine Sängerkarriere allein fort. Seit 2013 ist das Paar wieder gelegentlich zusammen aufgetreten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Beatrice Egli: «Meine Familie weiss mittlerweile, was wahr ist – und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

Mehr aus dem Ressort

Bötschi fragt Sina. «Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

Bötschi fragt Sina«Ich erlebte mehrere Situationen, die plötzlich brenzlig zu werden drohten»

«Das gewisse Etwas». Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

«Das gewisse Etwas»Darum erschienen vor 40 Jahren gleichzeitig zwei Schweizer Welthits

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann. «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Bötschi fragt Stefanie Heinzmann«Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Meistgelesen

Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind
«Es ist wichtig, dass du deinen Penis mit Klebeband festklebst»
Kellnerin wollte Bar-Betreiber offenbar wegen Ausbeutung verklagen
Jetzt spricht der Wirt, der sein Lokal in Zürich für immer schliesst
Tote Kellnerin Cyane P. trug Helm offenbar auf Anweisung