Romina Power zusammen mit ihrem Ex-Partner und -Ehemann Al Bano Carrisi bei einem Medienauftritt im Jahr 2018. Bild: imago/SKATA

Mit Hits wie «Sharazan» und «Felicità» eroberten Romina Power und Al Bano einst ein Millionenpublikum. Nun sorgt die Sängerin mit kritischen Äusserungen über ihr musikalisches Vermächtnis für eine heftige Debatte in Italien.

Keystone-SDA, Bruno Bötschi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem Hit «Felicità» eroberte Romina Power im Duo mit Al Bano im Jahr 1982 in Europa ein Millionenpublikum.

Jetzt sorgt die 74-jährige Sängerin mit kritischen Äusserungen zu ihrem einstigen Hit in Italien für eine heftige Kontroverse.

«Die Musik, die ich mit Al Bano in den 1980er Jahren gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre», sagt Power in einem Podcast. Mehr anzeigen

Mit Liedern wie «Sharazan» und «Felicità» eroberte das einstige Ehepaar Al Bano und Romina Power Mitte der 1980er Jahre ein Millionenpublikum in Europa.

Jetzt sorgt die 74-jährige Sängerin in den italienischen Medien mit kritischen Äusserungen über ihre ehemalige musikalische Tätigkeit für grosse Diskussionen.

Sie habe den Song «Felicità» bereits 1982, also im Jahr seiner Veröffentlichung, als «banal» empfunden und ursprünglich nicht singen wollen, so Power im Podcast «Supernova» von Moderator Alessandro Cattelana.

«Felicità» zählt zu den bekanntesten Liedern des Duos Al Bano und Romina Power und eroberte beim Festival von San Remo 1982 den zweiten Platz und schaffte später in der italienischen Hitparade sogar Platz eins.

Hitzige Reaktionen

«Die Musik, die ich mit Al Bano in den 1980er Jahren gemacht habe, war nicht mein Genre und nicht das, was ich selbst höre», sagt Romina Power im Podcast «Supernova»

Diese Aussagen lösten umgehend eine Kontroverse in den italienischen Medien aus.

Der Textautor von «Felicità», Popi Minellono, kritisierte die Sängerin scharf. Sie habe ihrem Publikum und einem Lied, das ihr grosse Popularität verschafft habe, Unrecht getan, sagte er in der italienischen Fernsehsendung «La Volta Buona». «Felicità» habe wesentlich zu Powers künstlerischem Erfolg beigetragen.

Loredana Lecciso, die heutige Partnerin von Al Bano, bezeichnete Powers Distanzierung von dem Lied als unverständlich. Es sei, als würde man sich von einer weltweiten Hymne distanzieren.

Power: «Nur wer Streit sucht, kann überall Bosheit sehen»

Romina Power reagierte später über soziale Netzwerke auf die Kritik. Der Begriff «banal» sei nicht beleidigend, schrieb sie auf Instagram. Er bezeichne etwas Alltägliches oder Neutrales.

Zudem kritisierte sie, dass ein einzelnes Wort aus einem längeren Gespräch herausgelöst und für eine Kontroverse genutzt worden sei. Dies sei weder korrekt noch professionell.

Gleichzeitig betonte sie ihre Zuneigung zu «Felicità»: Sie singe das Lied immer noch gern, weil sie die Freude im Publikum sehe, die auch auf sie abfärbe. «Nur wer Streit und Kontroversen sucht, kann überall Bosheit sehen», erklärte sie.

Al Bano und Romina Power sind ein bekanntes italienisches Gesangsduo, das besonders in den 1970er und 1980er Jahren grosse musikalische Erfolge feierte.

Das Paar heiratete 1970 und trennte sich 1999. Nach der Scheidung setzt Al Bano seine Sängerkarriere allein fort. Seit 2013 ist das Paar wieder gelegentlich zusammen aufgetreten.

Mehr Videos aus dem Ressort