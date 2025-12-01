Il Volo füllen mit ihrem Crossover aus Klassik und Pop die Hallen der Welt. Im Dezember machen sie Halt in Zürich. Piero Barone und Gianluca Ginoble sprechen über Erfolg, Stilbrüche und warum sie sich fast verpasst hätten.

Il Volo entstand 2009 in einer Castingshow, bei der alle Bandmitglieder eigentlich als Solokünstler teilgenommen hatten.

Mit ihrem Crossover-Stil aus Klassik, Pop und Belcanto feiert das Trio weltweit Erfolge, besonders in Südamerika.

2015 nahmen sie mit «Grande amore» am ESC in Wien teil und wurden Dritte.

Am 11. Dezember 2025 treten sie im Rahmen ihrer Welttournee im Hallenstadion in Zürich auf.

Il Volo entstand 2009 in der TV-Castingshow «Ti lascio una canzone», wo ihr zunächst solo aufgetreten seid. Welche Erinnerungen habt ihr an euren Startschuss?

Piero Barone: Es ist verrückt: Wir hätten uns fast verpasst. Hätte einer von uns eine Staffel früher oder später teilgenommen, gäbe es Il Volo heute nicht. Unser grösstes Glück war dieser eine, perfekte Moment.

Il Volo nahm 2015 am ESC in Wien teil und belegte für Italien den dritten Platz mit dem Lied «Grande amore». Piero Barone, Ignazio Boschetto und Gianluca Ginoble (v.r.n.l.) treten als Operatic-Pop-Trio auf. zVg

Euer Sound verbindet Klassik, Pop und Oper– wie würdet ihr jemandem euren Stil erklären, der euch noch nie gehört hat?

Piero Barone: Il Volo ist Crossover. Weder zu klassisch noch zu poppig – genau diese Mischung macht uns zu dem, was wir sind.

Ihr seid weltweit erfolgreich. Wieso kommt italienische Musik so gut an?

Piero Barone: Wir gehen nur den Weg weiter, den die Grossen vor uns geprägt haben – Pavarotti, Bocelli, Ramazzotti. Sie haben uns den Weg geebnet. Es ist die Sprache, das Gefühl, das die Sprache übermittelt.

Ihr macht mit eurer Welttournee 2024/2025 am 11. Dezember Halt im Zürcher Hallenstadion. Wie bereitet ihr euch auf eine Tour dieser Grössenordnung vor?

Gianluca Ginoble: Wir haben feste Rituale: lesen, trainieren, Tennis spielen. Und die Harmonie hinter der Bühne ist entscheidend – sonst hält man keine drei Monate Tournee gemeinsam durch. Ich zum Beispiel meditiere oft und bilde mich mit Lektüre weiter. Es ist für mich wichtig, dass Körper und Kopf im Einklang sind. So bin ich ausgeglichen für die Tour.

Euer Album «Live at the Valley of the Temples» enthält viele Klassiker wie beispielsweise «Nessun dorma» oder «Miserere». Wie wählt ihr die Songs aus?

Gianluca Ginoble: Wir singen nur Songs, die wir fühlen. Nicht nur das, was das Publikum erwartet. Zum Glück treffen wir oft genau den gemeinsamen Nerv.

Gibt es noch ein künstlerisches Ziel, das ihr erreichen wollt?

Piero Barone: Das Wichtigste ist, im Jetzt zu leben. Zu viel Zukunftsplanung schadet – im Beruf wie im Leben. Wir machen Musik und folgen dem, was das Leben für uns bereithält und lassen uns überraschen.

