Rafaella und Jack White beim exklusiven Terrassen Opening in der Casa Bellucci am Kudamm im Juli 2025. IMAGO/Eventpress

Nach 15 Jahren Beziehung haben Jack White und Rafaella Nussbaum beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Rafaella plant, das gemeinsame Zuhause zu verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach 15 Jahren Beziehung haben Jack White und Rafaella Nussbaum sich getrennt.

Der erfolgreiche Musikproduzent Jack White (85), der in seiner Karriere eine Milliarde Tonträger verkauft hat und 400 Gold- und Platin-Schallplatten vorweisen kann, feierte am 2. September seinen 85. Geburtstag.

Bei dieser Feier war seine Ehefrau nicht anwesend. Offiziell wurde den Gästen ein Magen-Darm-Infekt als Grund genannt, doch die wahre Ursache war das Ende der Liebe.

Influencerin Rafaella Nussbau (40), die Mutter von zwei Kindern, Max (6) und Angelina (fast 2), hat sich entschlossen, das gemeinsame Haus zu verlassen.

Sie hat bereits begonnen, ihre persönlichen Gegenstände und die der Kinder in ihre eigene Eigentumswohnung zu bringen. Trotz der Trennung betont sie, dass keiner der beiden einen neuen Partner hat.

Sie wünscht Jack jedoch, dass er bald eine neue Partnerin findet, da er nicht gerne allein ist.

