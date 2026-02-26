  1. Privatkunden
Von der Strasse ins Hallenstadion James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden»

Carlotta Henggeler

26.2.2026

James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden»

James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden»

James Bay feiert Premiere am «Art on Ice»: Im Hallenstadion Zürich steht der britische Singer-Songwriter erstmals beim Schweizer Eisspektakel auf der Bühne. Zwischen Weltklasse-Skatern wie Ilia Malinin fühlt er sich «wie von Superhelden umzingelt».

26.02.2026

James Bay feiert Premiere am «Art on Ice»: Im Hallenstadion Zürich steht der britische Singer-Songwriter erstmals beim Schweizer Eisspektakel auf der Bühne. Zwischen Weltklasse-Skatern wie Ilia Malinin fühlt er sich «wie von Superhelden umzingelt».

,

Carlotta Henggeler, Evita Rauber

26.02.2026, 18:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum 30-jährigen Jubiläum von «Art on Ice» treten mit James Bay und Jess Glynne zwei britische Musikstars gemeinsam mit Noah Veraguth, Stress und Stefanie Heinzmann auf.
  • Auf dem Eis stehen Weltmeister aus drei Disziplinen – darunter Chock & Bates, Ilia Malinin, Hase & Volodin, Adam Siao Him Fa sowie die Schweizer Lukas Britschgi und Kimmy Repond.
  • «Art on Ice» feiert am Donnerstag, 26. Februar, Premiere im Zürcher Hallenstadion. Die Show wird weiter nach Fribourg und Davos reisen.
Mehr anzeigen

Magischer Moment im Zürcher Hallenstadion am Mittwochmittag: Hitsänger James Bay steht auf einer Schwebebühne und gleitet übers Eis. Dazu performt er seinen Überflieger-Hit «Hold Back the River». 

Während der britische Singer-Songwriter performt, gleiten Ilia Malinin und weitere Eiskunstlauf-Grössen über das Eis. Tänzerinnen und Tänzer ergänzen die Inszenierung.

Es sind die ersten heissen Proben mit allen Stars im Hallenstadion, Showauftakt fürs «Art on Ice 2026» – der 30. Jubiläumsshow.

James Bay ist zum ersten Mal beim Eisspektakel dabei und schwärmt im Interview mit blue News: «Vor diesen unglaublichen Skatern aufzutreten und ihnen zuzusehen, wie sie herumgleiten – das fühlt sich an, als wäre man unter Superhelden.» 

Apropos Superhelden: James Bay weiss, dass Erfolg kein Selbstläufer ist. Vom Strassenmusiker kämpfte er sich Schritt für Schritt ins Musikbusiness, wie er im Gespräch verrät. Der 35-Jährige sagt, der Erfolg hätte ihn verändert. Wie genau? Das erfährst du im Video. 

