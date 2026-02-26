James Bay am Art on Ice: «Ich fühle mich wie unter Superhelden» James Bay feiert Premiere am «Art on Ice»: Im Hallenstadion Zürich steht der britische Singer-Songwriter erstmals beim Schweizer Eisspektakel auf der Bühne. Zwischen Weltklasse-Skatern wie Ilia Malinin fühlt er sich «wie von Superhelden umzingelt». 26.02.2026

James Bay feiert Premiere am «Art on Ice»: Im Hallenstadion Zürich steht der britische Singer-Songwriter erstmals beim Schweizer Eisspektakel auf der Bühne. Zwischen Weltklasse-Skatern wie Ilia Malinin fühlt er sich «wie von Superhelden umzingelt».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum 30-jährigen Jubiläum von «Art on Ice» treten mit James Bay und Jess Glynne zwei britische Musikstars gemeinsam mit Noah Veraguth, Stress und Stefanie Heinzmann auf.

Auf dem Eis stehen Weltmeister aus drei Disziplinen – darunter Chock & Bates, Ilia Malinin, Hase & Volodin, Adam Siao Him Fa sowie die Schweizer Lukas Britschgi und Kimmy Repond.

«Art on Ice» feiert am Donnerstag, 26. Februar, Premiere im Zürcher Hallenstadion. Die Show wird weiter nach Fribourg und Davos reisen. Mehr anzeigen

Magischer Moment im Zürcher Hallenstadion am Mittwochmittag: Hitsänger James Bay steht auf einer Schwebebühne und gleitet übers Eis. Dazu performt er seinen Überflieger-Hit «Hold Back the River».

Während der britische Singer-Songwriter performt, gleiten Ilia Malinin und weitere Eiskunstlauf-Grössen über das Eis. Tänzerinnen und Tänzer ergänzen die Inszenierung.

Es sind die ersten heissen Proben mit allen Stars im Hallenstadion, Showauftakt fürs «Art on Ice 2026» – der 30. Jubiläumsshow.

James Bay ist zum ersten Mal beim Eisspektakel dabei und schwärmt im Interview mit blue News: «Vor diesen unglaublichen Skatern aufzutreten und ihnen zuzusehen, wie sie herumgleiten – das fühlt sich an, als wäre man unter Superhelden.»

Apropos Superhelden: James Bay weiss, dass Erfolg kein Selbstläufer ist. Vom Strassenmusiker kämpfte er sich Schritt für Schritt ins Musikbusiness, wie er im Gespräch verrät. Der 35-Jährige sagt, der Erfolg hätte ihn verändert. Wie genau? Das erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort