On the Road: Jan Seven Dettwyler: ADHS ist meine Superkraft

Musiker Jan Seven Dettwyler spricht über sein Leben mit ADHS. Warum es für ihn eine Superkraft ist, wie er gelernt hat, damit umzugehen und was er in der Gesellschaft verändern würde, erzählt er im Gespräch mit blue News Moderatorin Vania Spescha.

07.01.2025