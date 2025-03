Seit über 30 Jahren ist Jasmin Wagner alias Blümchen fester Bestandteil der deutschen Popszene. Doch wer die Sängerin live erleben will, muss sich beeilen – denn sie plant jetzt ihre letzte Tour.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jasmin Wagner alias Blümchen geht ein letztes Mal auf Tour und plant eine grosse Abschieds-Show.

Die 44-Jährige feiert damit ihre 30-jährige Musikkarriere, bevor sie sich endgültig zurückzieht.

Wagner, inzwischen Mutter, setzt neue Prioritäten und verabschiedet sich dankbar von der Bühne. Mehr anzeigen

Mit Songs wie «Herz an Herz», «Boomerang» oder «Kleiner Satellit» eroberte Jasmin Wagner einst als Blümchen die Charts und die Herzen ihrer Fans. Tatsächlich war die zu Karrierebeginn gerade einmal 15 Jahre alte Sängerin die erfolgreichste deutsche Solo-Künstlerin der bunten Neunziger.

Diese Zeit will die mittlerweile 44-Jährige jetzt noch einmal aufleben lassen – zum letzten Mal, wie «Bild» berichtet: Blümchen geht ein letztes Mal auf Tour und plant eine gigantische Abschieds-Show, um mit ihren Fans noch mal so richtig abzufeiern, bevor sie ihre Musikkarriere endgültig beendet.

«30 Jahre voller Musik, Erinnerungen und unvergesslicher Momente – jetzt ist es Zeit, den Boomerang ein letztes Mal fliegen zu lassen», so die Musikerin im Gespräch mit der Zeitung. «Meine Reise begann in den 90ern, hat Generationen begleitet und nun endet sie mit einer letzten, grossen Show – voller Liebe, Dankbarkeit und Emotionen.»

Jasmin Wagners Prioritäten haben sich geändert

Viel ist passiert in Jasmin Wagners Leben. Sie ist zum zweiten Mal verheiratet, und im November 2022 wurde sie erstmals Mutter. «Wir sind verliebt und freuen uns über jeden Tag, an dem wir unsere Tochter aufwachsen sehen. Das relativiert andere Dinge im Leben. Viele Jahre stand meine Karriere an Nummer eins, das hat sich verändert», so die Sängerin im letzten Jahr im Gespräch mit «Gala».

Einmal will sie es jedoch noch wissen. «Die Musik hat mich durch mein ganzes Leben getragen – jetzt sage ich Danke für 30 unglaubliche Jahre und eine Reise, die schöner war, als ich es je hätte träumen können», freut sich Jasmin Wagner.

