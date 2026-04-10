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Schweizer Star-Cellist Jodok Vuille «Johnny Depp hat mich für einen einzigen Song nach Los Angeles eingeflogen»

Carlotta Henggeler

10.4.2026

Jodok Vuille wurde von «Pirates of the Caribbean»-Star für Party eingeflogen

Jodok Vuille wurde von «Pirates of the Caribbean»-Star für Party eingeflogen

Besondere Ehre für «Jodok Cello» âus der Schweizer: Der Barfuss-Cellist wurde für eine private Party von. Johnny Depp gebucht.

10.04.2026

Der Emmentaler Jodok Vuille ist als «Jodok Cello» ein globaler Social-Media-Star. Mit spektakulären Musikvideos begeistert er Millionen – und wurde kürzlich sogar von Johnny Depp nach Los Angeles eingeflogen.

Carlotta Henggeler

10.04.2026, 18:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Emmentaler Cellist Jodok Vuille, besser bekannt als «Jodok Cello», ist mit Millionen Followern ein echter Social-Media-Star. Bekannt wurde er durch seine barfüssigen Auftritte an spektakulären Orten rund um die Welt.
  • Sein internationaler Durchbruch wurde unter anderem durch den ehemaligen Bond-Darsteller Pierce Brosnan befeuert, und kürzlich wurde er sogar von Johnny Depp für einen Auftritt nach Los Angeles eingeflogen.
  • Trotz aufwendiger Produktionen bleibt sein Stil reduziert, während seine Musik – ein Mix aus Klassik, Pop und EDM – weltweit ein breites Publikum begeistert.
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Vom Abgrund des Alpsteins über die Hügel von Hollywood bis an Islands schwarze Strände: Die Musikvideos von Jodok Vuille – besser bekannt als «Jodok Cello» – spielen an den spektakulärsten Orten der Welt.

Doch so eindrücklich die Kulissen, so reduziert sein Auftritt: Der 37-Jährige spielt stets barfuss – sein Markenzeichen und ein Symbol für seine Erdung.

Mit seinen Musikclips trifft der Emmentaler Jodok Vuille den Nerv der Zeit. Aufgewachsen auf einem abgelegenen Biobauernhof im Emmental, erreicht er heute Millionen: 6,5 Millionen Follower auf Instagram, 5,9 Millionen auf TikTok. Längst ist er ein globaler Social-Media-Star.

Die Mischung aus epischen Klängen, atemberaubender Natur und perfektem Licht begeistert weltweit – selbst Royals: Jodok spielte bereits für die katarische Königsfamilie.

Von 007 entdeckt – und von Johnny Depp eingeflogen

Die katarischen Royals sind nicht die einzigen Promi-Fans von Jodok Vuille. Der Emmentaler verdankt seinen kometenhaften Erfolg – auch – einem Star: Der ehemalige 007-Geheimagent Pierce Brosnan entdeckte Jodok auf Instagram, likte und repostete einen Clip von ihm.

Von Pierce Brosnan entdeckt

Von Pierce Brosnan entdeckt

Der ehemalige James-Bond-Darsteller Schauspieler Pierce Brosnan entdeckte Jodok Vuille auf Instagram und repostete sein Video. Und es ging viral.

10.04.2026

Der ging ab wie eine Rakete – innert kürzester Zeit erreichte der Song Millionen Follower. 

Und erst kürzlich wurde der Emmentaler sogar von «Pirates of the Caribbean»-Star Johnny Depp für einen (!) Song nach Los Angeles eingeflogen.

Jodok Vuille erzählt: «Die Einladung zu Johnny Depps privater Party ist eine verrückte Geschichte. Für ein Konzert war ich in Litauen unterwegs. Dort habe ich eine E-Mail-Anfrage für eine private Party in Los Angeles erhalten. Mein Manager sagte mir, diese stamme von Johnny Depp. Ich sagte:  ‹Was, der kennt Jodok Cello?› Der hat mich für einen Song nach Los Angeles einfliegen lassen.» 

Der Hollywoodstar hat sein eigenes Alkohol-Label lanciert und für diesen Anlass den Schweizer Barfuss-Cellisten gebucht. Mit dabei waren auch Skandalrocker Marilyn Manson sowie Schauspieler Orlando Bloom. Eigentlich wollte er den Hitsong von «Pirates of the Caribbean» spielen – doch Disney schritt aus Copyright-Gründen ein. Vuille musste seinen Plan ändern.

Die Visa-Organisation wurde zum Spiessrutenlauf – Vuille war zuvor noch nie in den USA gewesen. Am Ende klappte es, und «Jodok Cello» trat auf. Zu einem Gespräch mit Depp kam es allerdings nicht: Zu viele Menschen umringten ihn. Doch der Hollywood-Star zeigte sich begeistert vom Auftritt und applaudierte.

Jodok Vuille: «Mein Musikgeschmack ist ein stranger Mix»

«Es gibt ein paar Songs, die gleich ein paar Millionen Views bescheren. Darunter sind ‹Bella Ciao›, ‹Faded› von Alan Walker und ‹Felicità›», sagt Jodok Vuille in «On the Rocks».

Jodok Vuille: «Ich habe einen strangen Musikgeschmack»

Jodok Vuille: «Ich habe einen strangen Musikgeschmack»

Jodok Vuille mag DJ-Sound, italienische Musik, Klassik und Jazz – ein ganz spezieller Musikgeschmack.

10.04.2026

Er möge auch Songs von Coldplay und sei zudem ein Fan von DJ Avicii und Kygo. Aber auch Klassik oder Jazz höre er sehr gerne: «Ein stranger Mix», sagt er über seinen Musikgeschmack.

Mit welchen Stars er sich eine Musik-Kooperation wünschen würde – und wie viel Akribie und Arbeit in seinem Content steckt, verrät er im Gespräch mit Vania Spescha.

Die ganze Sendung mit Jodok Cello siehst du hier:

«On the Rocks» mit Jodok Vuille – alias Jodok Cello

«On the Rocks» mit Jodok Vuille – alias Jodok Cello

Der Emmentaler Jodok Vuille ist als «Jodok Cello» ein globaler Social-Media-Star. Mit spektakulären Musikvideos begeistert er Millionen – und wurde kürzlich sogar von Johnny Depp nach Los Angeles eingeflogen.

10.04.2026

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