Sänger David Roach heiratete vor zwei Wochen seine Partnerin Jennifer. Der Frontmann der Band Junkyard ist am 2. August gestorben. Instagram/Junkyard

Der Sänger der Rockband Junkyard, David Roach, ist im Alter von 59 Jahren in Los Angeles verstorben – zwei Wochen nach seiner Hochzeit. Er litt an einem aggressiven Hautkrebs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Roach, Sänger der US-Rockband Junkyard, ist am 2. August 2025 im Alter von 59 Jahren in Los Angeles an Hautkrebs gestorben.

Zwei Wochen vor seinem Tod hatte er seine Partnerin Jennifer geheiratet.

Sie hat ihren Job aufgegeben, um sich um den erkrankten Sänger zu kümmern. Mehr anzeigen

Der Rockmusiker David Roach, US-amerikanische Sänger der Rockband Junkyard («All the Time in the World»), ist im Alter von 59 Jahren in Los Angeles gestorben, berichten verschiedenen US-Medien.

Er kämpfte gegen eine aggressive Form von Hautkrebs, und verlor diesen Kampf am 2. August 2025 – nur zwei Wochen nach seiner Hochzeit.

Die traurige Nachricht wurde von seiner Band auf Instagram geteilt: «Mit grosser Trauer müssen wir den Tod von David Roach bekannt geben. Nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs ist David letzte Nacht friedlich zu Hause im Arm seiner liebevollen Ehefrau verstorben. Er war ein talentierter Künstler, Performer, Songwriter und Sänger, aber vor allem ein hingebungsvoller Vater, Ehemann und Bruder. Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie Roach und bei allen, die ihn geliebt haben.»

Um die medizinischen Kosten zu decken, wurde eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die «GoFundMe»-Kampagne hat bisher 36'048 US-Dollar von ihrem Ziel von 50'000 US-Dollar gesammelt.

Medienberichten zufolge heiratete David Roach seine Partnerin Jennifer nur zwei Wochen vor seinem Tod.

Sie gab ihren Job auf, um ihn rund um die Uhr zu betreuen. Auf Instagram beschrieb sie die letzten Monate als «Albtraum-Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen.»

Bandkollege Chris: «Er wird immer ein Teil von mir bleiben»

Die Anteilnahme im Internet ist gross. Viele Fans, Freunde und Weggefährten drückten ihr Beileid aus. Besonders bewegend waren die Worte seines Bandkollegen Chris, der schrieb: «Ich habe ihn wie einen kleinen Bruder geliebt. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber das hat nie etwas geändert. Mein Beileid an seine Geschwister und an alle, die ihn liebten oder von seinen Liedern berührt wurden. Ich werde es vermissen, mit ihm Musik zu machen, aber er wird immer ein Teil von mir bleiben.»

David Roach wurde in den 1980er Jahren mit der Rockband Junkyard bekannt. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme blieb er bis zuletzt ein engagierter Künstler.

Mehr Videos aus dem Ressort