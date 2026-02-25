Neue Tour, neues Album: Mit «ARIRANG» spielen BTS 82 Shows in 34 Städten weltweit – ausgewählte Konzerte werden auch in der Schweiz live im Kino gestreamt. CREDIT BIGHIT MUSIC

Die K-Pop-Superstars BTS kehren auf die globale Bühne zurück und streamen zwei Konzerte weltweit live. Auch blue Cinema zeigt die Shows aus Japan und Südkorea auf der grossen Leinwand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen BTS zählt zu den erfolgreichsten K-Pop-Bands der Welt. Ihr Musikvideo zum Song «Dynamite» wurde über zwei Milliarden Mal aufgerufen.

Die K-Pop-Royals kehren mit ihrer mit Spannung erwarteten Welttournee auf die internationale Bühne zurück. Es ist ihre erste Tour nach der vierjährigen Pause.

Den Auftakt bilden zwei Konzerte, die weltweit gestreamt werden. Am 11. April wird das Konzert aus Goyang, am 18. April jenes aus Tokio weltweit live in ausgewählten Kinos übertragen.

Tickets für die Live-Übertragungen sind ab dem 25. Februar 2026 hier erhältlich. Mehr anzeigen

Als 2022 ein Konzert der Band BTS in Kinos gestreamt wurde, verfolgten mehrere Millionen Menschen das Spektakel auf der Leinwand. Obwohl es nur an einem einzigen Tag zu sehen war, landete es auf Platz 2 der US-Kino-Charts.

2026 schreibt die K-Pop-Band BTS erneut Geschichte: Nach vier Jahren kehren die sieben Superstars auf die grosse Bühne zurück und haben ein neues Album im Gepäck.

Der Tourtitel «ARIRANG» begleitet das neuste Studioalbum von BTS, das am 20. März erscheint. Das fünfte Album steht für eine neue künstlerische Phase der Gruppe: Persönliche Reflexion, Sehnsucht und tiefe Liebe sind zentrale Themen in den Songs.

Insgesamt umfasst die Tour 82 Shows in 34 Städten weltweit. Das ist ein neuer Rekord für einen K-Pop-Act. Auch visuell setzt die Produktion neue Massstäbe. Eine spektakuläre 360-Grad-Bühne im In-the-Round-Design sorgt für ein immersives Erlebnis, das das Publikum ins Zentrum des Geschehens rückt.

Das Konzert in Tokio am 11. April und das in Goyang am 18. April wird weltweit live im Kino gestreamt. Auch in den blue Cinemas kannst du die Konzerte live mitverfolgen. Tickets sind ab dem 25. Februar erhältlich.

Warum ist BTS so erfolgreich?

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die unter dem Begriff K-Pop bekannt ist. Spätestens seit «Dynamite» ist die südkoreanische Boygroup weltweit bekannt. Das Musikvideo zum Song wurde über zwei Milliarden Mal aufgerufen.

Das letzte Album erschien 2022. Danach legten die Bandmitglieder aufgrund des in Südkorea verpflichtenden Wehrdienstes eine Pause ein.

Heute hat die Boyband eine globale Fangemeinde, die sich «ARMY» nennt. Um im Kontakt mit den Fans zu sein, stellt das Ensemble zahlreiche Vlogs online und organisiert Live-Streams, die von bis zu 500 Millionen Menschen aufgerufen werden. Das sind mehr Menschen, als die Krönung von Charles III. und die Amtseinsetzung von US-Präsident Donald Trump zusammen verfolgt haben.

Ein weiterer zentraler Faktor ihres Erfolgs: Sie thematisieren in ihren Texten gesellschaftliche Probleme und treffen damit vor allem bei Jugendlichen einen Nerv.

Obwohl die Mitglieder in einer glamourösen Welt leben, geben sie sich im Internet nahbar und authentisch. Doch dahinter steckt hartes Training und eiserne Disziplin. Damit die Auftritte bei BTS reibungslos verlaufen, probt die Band für einen Videoclip bis zu 10 Stunden am Tag. Dabei wird auf jedes kleine Detail geachtet, damit die sieben Mitglieder 100-prozentig synchron sind.

K-Pop-Bands werden auch nicht zufällig zusammengestellt. Mitglieder werden jahrelang trainiert und ziehen bereits als Teenager in spezielle Trainingscamps und -schulen. Die Ausbildung gleicht dem Trainingsalltag von Spitzensportlern.

