K-Pop-Star Rosé hat im Podcast «Call Her Daddy» offen über ihr Datingleben gesprochen und kämpfte dabei mit den Tränen. Nachdem Podcast-Host Alex Cooper sie gefragt hatte, ob sie derzeit jemanden treffe, sagte Rosé: «Wenn ich Nein sage, merkt man, dass es eine Lüge ist. Ich bin auf der Suche nach Liebe.»
Gleichzeitig sehe sie bereits die Schlagzeilen und Kommentare, die daraus eine «verrückte Geschichte erfinden – etwa darüber, wie süchtig ich nach Männern bin», so Rosé weiter.
Roseanne Park, wie die 28-jährige Sängerin bürgerlich heisst, ist Mitglied der K-Pop-Band Blackpink. Als Solokünstlerin hat sie bereits eine EP veröffentlicht, im Dezember 2024 folgte das Album «Rosie». Der Song «Apt.» mit Bruno Mars ist für drei Grammys nominiert.
Dass Rosé so offen über ihr Liebesleben spricht, ist in der K-Pop-Branche eher ungewöhnlich. Viele Managements fördern bewusst das Bild der «verfügbaren» Idole, um die emotionale Bindung der Fans zu stärken. Gleichzeitig investieren viele Fans über Jahre hinweg Zeit, Geld und Emotionen in ihre Stars. Wird dieses Idealbild erschüttert, reagieren Teile der Fangemeinde mit Frust.
Öffentliche Beziehungen gelten für K-Pop-Stars deshalb oft als Risiko für Karriere und Image. Lange Zeit waren Dating-Verbote in der Branche üblich, teilweise untersagten Managements ihren Künstler*innen sogar private Handys.
«Ist die Liebe, die dir deine Fans geben, nicht genug?»
Wie heftig die Reaktionen ausfallen können, zeigte sich 2020 am Beispiel von Chen, Mitglied der K-Pop-Band EXO. Nachdem er bekannt gegeben hatte, seine Freundin zu heiraten und mit ihr ein Kind zu erwarten, protestierten Fans vor dem Gebäude seines Managements und forderten seinen Austritt aus der Gruppe. Das Managment stellte sich aber hinter ihn und Chen ist bis heute Teil der Gruppe.
Ein weiteres Beispiel ist die K-Pop-Sängerin Karina, bekannt als Mitglied der K-Popband Aespa. Sie entschuldigte sich bei ihren Fans, nachdem 2024 ihre Beziehung zu Schauspieler Jae-wook Lee öffentlich wurde. «Ich weiss, wie enttäuscht die Fans, die mich unterstützt haben, gewesen sein müssen und wie bestürzt sie sind», schrieb sie in einem handgeschriebenen Brief, den sie auf Instagram postete.
Zuvor hatten Fans LED-Trucks gemietet und vor dem Büro ihres Managements platziert. «Ist die Liebe, die dir deine Fans geben, nicht genug?», stand auf einem der Screens. Das Mieten solcher Trucks ist in K-Pop-Fancommunities ein gängiges Mittel, um Kritik auszudrücken. Die Beziehung von Karina und Lee endete nur zwei Wochen später.
Auch Rosé erzählte im Podcast, dass sie Beziehungen bereits geheim gehalten habe. Während einer früheren Partnerschaft habe sie sich über Monate hinweg als alte Frau verkleidet, um zu ihrem Freund nach Hause zu gehen, ohne auf der Strasse erkannt zu werden.
