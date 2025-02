Kanye West verliert nach Nackt-Auftritt seiner Frau Millionen

Aufsehen bei den Grammys: Kanye Wests Partnerin beinahe nackt Bianca Censori, die Partnerin von Rapper Kanye West, hat auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt Die 30-Jährige trägt ein hauchdünnes, transparentes Kleid, das sie fast nackt aussehen lässt 03.02.2025

Kanye West soll einen 20-Millionen-Dollar-Vertrag in Japan verloren haben. Das, nachdem seine Frau Bianca Censori bei den Grammys ein aufsehenerregendes Outfit getragen hatte, das Empörung auslöste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kanye West soll einen 20-Millionen-Dollar-Vertrag in Japan verloren haben.

Bei den Grammys trug seine Frau ein Kleidungsstück, welches ihren nackten Körper vollumfänglich zeigte.

Der Vorfall löste in Japan Empörung aus, da er als unangemessene Provokation in einem gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Sensibilität für Frauenrechte gesehen wird.

Veranstalter und Investoren zogen sich daraufhin von Wests geplanten Konzerten in Tokio zurück, und er gilt nun als in Japan unerwünscht. Mehr anzeigen

Kanye West hat Berichten zufolge einen lukrativen Vertrag in Japan verloren, nachdem seine Frau Bianca Censori bei den Grammy Awards in Los Angeles ein halbdurchsichtiges Outfit getragen hatte. Diese Entscheidung hat in Japan für Aufsehen gesorgt und wird als kulturelles Missverständnis angesehen.

Ein Insider berichtete der britischen Zeitung «Daily Mail», dass Wests Verhalten als «erschreckend» empfunden wurde und in Japan auf Entsetzen stiess.

Der Rapper sollte im Mai zwei Konzerte im Tokyo Dome geben, doch die Veranstalter haben aufgrund des Vorfalls ihre Meinung geändert.

Kanye West «Ist einfach nicht mehr willkommen»

Japan erlebt derzeit eine kulturelle Sensibilisierung in Bezug auf Frauenrechte, und die MeToo-Bewegung gewinnt an Bedeutung.

Wests Aktion wird als unakzeptabler Akt der Kontrolle wahrgenommen. Der Insider fügte hinzu, dass West die Toleranz der japanischen Bevölkerung stark unterschätzt habe.

Ye and Bianca last night at a #GRAMMYs after-party pic.twitter.com/46OpxfphfS — yzyupdates (@yzyupdates) February 3, 2025

West, der seit 2022 mit Censori verheiratet ist, hat das vergangene Jahr grösstenteils in einem Hotel in Japan verbracht. Er hatte nicht erwartet, dass die Konzertveranstalter ihre Unterstützung zurückziehen würden.

Die Investoren, die die Konzerte finanzierten, sind äusserst verärgert und es ist wahrscheinlich, dass sie ihre Finanzierung zurückziehen werden.

«Er ist einfach nicht mehr willkommen», erklärte die Quelle. «Das wird ein schwerer Schlag für ihn sein, da er fast das ganze Jahr über in Japan gelebt hat und diese Entwicklung nicht vorhergesehen hat.»

